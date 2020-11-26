Клуб, в котором избили актера Павла Прилучного, существует незаконно

Официально клуба «Завод», в котором пострадал актер Павел Прилучный, в Калининграде не существует. Его владелец — Владимир Семенов — выкупил в собственность здание промышленного назначения и открыл там странное учреждение, где не только танцуют и продают алкоголь. Открыл без лицензии и разрешенного вида деятельности. УЭБ и ПК региона неоднократно в ходе рейдов выявляло нарушения, но закрыть то, чего не существует, они не могли. А владелец помещения имеет право принимать на своей территории гостей.

Жалобы от жителей Ленинградского района на сомнительный клуб посыпались еще с самого его открытия, и первая же проверка выявила в клубе несовершеннолетних. Надо отметить, что заведение открывается не ранее 21-го часа. После этого «Заводом» заинтересовались в УЭБ И ПК региона. В марте этого года в клубе изъяли алкоголь.

«У них вообще нет лицензии на продажу алкоголя», — поделился источник в правоохранительных органах. — «Они не являются клубом, не платят налоги. По словам владельца помещений, он просто сдает их всем желающим».

В аренду периодические помещения действительно сдают, но все же остальное время «Завод» работает именно как клуб. После того, как у заведения изъяли алкоголь, хозяева клуба придумали новую «фишку» — теперь посетители приходят со своими крепкими напитками, владельцы помещения с них делают «пробковый сбор» — по 300 рублей с человека.

Заведение не закрывалось даже в период самоизоляции. Наоборот, в первый же день карантина — приглашали всех к себе на «Карантин party» на всю ночь.

Владелец помещения и как бы хозяин несуществующего клуба Владимир Семенов зарегистрирован, как ИП, разрешенный вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Кстати, он имеет много неоплаченных штрафов с 2013 года на общую сумму более миллиона рублей.

«Непонятно, как известного актера занесло в этот притон», — рассказал ФАН источник в МВД. — «Но после того как заведение прогремело на всю страну, надеемся, что получится их закрыть»

Напомним, Павел Прилучный серьезно пострадал в драке с владельцем ночного клуба в Калининграде. Ему проведена операция на лице. В ближайшее время он будет опрошен полицией Калининграда в рамках проверки.