Сергей Рогожин объяснил «бедственное положение» звезд большими кредитами

Музыкант Сергей Рогожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение о том, что каждый творческий человек обязательно должен иметь финансовую «подушку безопасности», иначе лучше сменить профессию. По словам артиста, он прекрасно понимает трудности российских звезд, с которыми они столкнулись сейчас. Однако простые люди вызывают у него гораздо больше сочувствия.

«Мне странно, когда начинают возникать люди, которые до этого во время новогодних корпоративов брали по 80-100 тысяч долларов за одно выступление. Они очень долго много зарабатывали, другое дело, что они половину все профукали, а кто и больше половины. Плюс многие набрали еще каких-то кредитных историй, которые они сейчас не могут погасить, аппетиты-то у всех разные» — пояснил Рогожин.

По мнению певца, надеяться надо не на государственную поддержку, а в первую очередь на себя. Сергей Рогожин рассказал, что уже больше 20 лет занимается консалтинговым бизнесом параллельно с творческой деятельностью. Удивительная для представителя богемы практичность помогла ему пережить много кризисных моментов.

«Я один из директоров международной швейцарской консалтинговой компании, это консультационный бизнес, которым я занимаюсь уже 22 года, связан с инвестициями за рубежом. Если у меня есть клиент, который заключает договор с компанией, то я получаю за это комиссионные. Этим я занимаюсь давно, процесс налажен. И я не устраивал никаких демаршей, не жаловался в соцсетях, не говорил, что не буду сниматься ни в каких новогодних программах. Меня и так туда никто не приглашает (смеется). Поэтому мой бизнес — это мой единственный доход, потому что концертов сейчас никаких нет» — поделился артист.

Сергей Рогожин подтвердил слухи о том, что многие из творческой среды сменили профессию в эти непростые времена. Сейчас жители Москвы вполне могут встретить «звездного» курьера или водителя такси в своем районе. Такая позиция вызывает только уважение, признался певец. Найти в себе силы и взять ответственность за себя и свою семью лучше, чем жалобы.

Напомним, ранее ФАН составил Топ-5 российских звезд, которых зрители по разным причинам не хотят видеть на «Голубых огоньках».