ВС Турции демонтировали наблюдательный пункт на востоке Идлиба

Идлиб, 26 ноября. Военнослужащие Турции покинули наблюдательный пункт, расположенный недалеко от города Саракиб на востоке сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Step News.

الجيش التركي يخلي بشكل كامل نقطة المراقبة المتواجدة شرق مدينة سراقب بريف #إدلب الشرقي باتجاه نقطة المراقبة المتواجدة في محيط قرية الرويحة بريف إدلب الجنوبي. — Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) November 26, 2020

Сообщается, что конвой турецких бронемашин и грузовиков с оборудованием направился к новому наблюдательному пункту, который был установлен в окрестностях деревни Ар-Рувайха, расположенной на юге Идлиба.

Наблюдательные посты ВС Турции находятся в Идлибской зоне деэскалации с 2018 года по итогу сочинских соглашений, подписанных лидерами России, Ирана и Турции. Однако после проведения Сирийской Арабской Армией (САА) операции «Идлибский рассвет», многие из них оказалась окружены.

В середине октября 2020 года турецкое руководство начало ликвидацию наблюдательных пунктов в провинциях Хама, Идлиб и Алеппо. К концу ноября были полностью закрыты по меньшей мере 6 из них.