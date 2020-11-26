Киеву для усиления ВСУ в Донбассе хватило денег лишь на чешский секонд-хенд

Возможное появление на позициях ВС Украины в Донбассе 26 бывших в употреблении чешских самоходок Dana не способно совершить никакой артиллерийской революции на линии соприкосновения сторон. На более щедрые подарки для своих военных у Киева тривиально нет денег.

Впрочем, даже этот чешский металлолом закупался с такими коррупционными злоупотреблениями, что большой скандал Украине гарантирован. Его причина проста: те чиновники Незалежной, с кем при заключении сделки не поделились, набросились на тех, кто успел войти в долю.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший очередную идею украинских военных приобрести в Чехии военный секонд-хенд.

На первых испытаниях разорвало затвор

После трех десятков лет украинской «незалежности» и начала гражданской войны в Донбассе доставшийся ВСУ в наследство от Советской армии артиллерийский парк оказался не в лучшем состоянии. Особенно ахово у украинских военных обстояли дела с самоходными артиллерийскими установками (САУ).

В попытке устранить их дефицит украинцы на основе советских комплектующих попробовали создать собственную 155-мм колесную САУ «Богдана». Но на первых же испытательных стрельбах у нее разорвало затвор. После столь неожиданной вводной украинцы свою новинку выкатывать на парады перестали, а позже и вовсе отправили «Богдану» на доработку без четко обозначенного срока ее завершения.

На примере «Богданы» хиреющий ОПК Украины смог наглядно доказать свою неспособность сделать что-то путное даже из советских запчастей. При этом необходимость пополнения ВСУ самоходными артиллерийскими установками никуда не исчезла. Поэтому украинцы обратились к идее покупки САУ за рубежом. О новейших образцах речь не шла: Киев был согласен купить любой секонд-хенд, лишь бы он мог стрелять и самостоятельно передвигаться.

Перебрав разнообразные варианты, которых, кстати, было не столь уж много, украинские генералы, в конце концов, остановили свой выбор на чешских 152-мм самоходных пушках-гаубицах vz.77 Dana.

Кому бы сбагрить Dana

Самоходная гаубица Dana на колесном шасси 8х8 (на основе ходовой части Tatra 815) была разработана и серийно производилась словацким предприятием ZTS Dubnica с 1981 по 1993 годы как колесная альтернатива советской 152-мм дивизионной самоходной гаубицы 2С3 «Акация». В 1979 году два экземпляра Dana проходили испытания на Ржевском полигоне под Ленинградом. По их итогам советские специалисты сделали вывод об отсутствии каких-то особых преимуществ САУ Dana перед нашей «Акацией».

Dana поставлялись в Польшу, Ливию, Азербайджан и Грузию. Впрочем, 24 чешские САУ мало помогли Тбилиси в 2008 году во время известного конфликта в Южной Осетии. Три Dana тогда были захвачены российскими военными. К слову, через десять лет один из этих грузинских трофеев в Санкт-Петербурге стал экспонатом Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

После 1993 года чехи предприняли попытки несколько раз модернизировать оставшиеся Dana. Последняя такая попытка имела место в 2017 году. Она подразумевала как апгрейд колесного шасси (установка новой кабины с улучшенной эргономикой и защищенностью, доработка двигателя, монтаж новой полуавтоматической трансмиссии), так и обновление артиллерийской части (оснащение САУ новыми системами управления огнем, навигации и связи). Схема модернизации предусматривала использование американских комплектующих. Доработанный таким образом вариант САУ должен был получить обозначение Dana M1CZ.

Специально для этой старой-новой САУ словацкие компании MSM Martin и ZVS Nová Dubnica в партнерстве с чешским предприятием Explosia пообещали поставить новые артиллерийские боеприпасы калибра 152 мм, включая осколочно-фугасный снаряд DN1CZ улучшенной аэродинамической формы с донным газогенератором и гильзовым зарядом Р740, имеющий дальность стрельбы 25,5 км (максимальная дальность стрельбы обычным снарядом у Dana составляет 18,7 км).

Впрочем, уже в феврале 2018 года чешские военные дали понять, что они не заинтересованы в дальнейших доработках своих САУ и собираются впредь закупать 155-мм САУ натовского образца.

Проще говоря, тактико-технические характеристики Dana M1CZ армию Чехии не устроили, и Прага стала искать, куда бы сбагрить свои Dana.

Типичное для Украины шоу

Потенциальные покупатели б/у чешских САУ быстро нашлись в Киеве. Этому способствовал не только украинский интерес к Dana, но и активная деятельность чешской компании Excalibur Army, входившей в состав объединения Czechoslovak Group и уже достаточно давно занимавшейся поставками бывшей в употреблении военной техники на Украину.

Заметим, что схемы этих поставок были, как бы помягче выразиться, коррупциоемкими — многочисленных взяток и откатов в них было хоть отбавляй. Зато эти схемы позволяли всем участникам процесса получать колоссальные прибыли.

Как все это работало, хорошо понятно на примере БМП-1, приобретенных украинской армией у чехов. Excalibur Army продала польской компании Wtorplast старые боевые машины пехоты по 20–25 тысяч евро за штуку. Поляки разукомплектовывали бронетехнику и по частям продавали ее Житомирскому бронетанковому заводу уже по 165 тысяч евро за один машинокомплект. А житомирцы собирали БМП-1 и поставляли их в ВСУ уже по 205 тысяч долларов за машину!

В октябре 2018 года Excalibur Army привезла на «смотрины» в Киев одну модернизированную Dana. В ходе специализированной выставки «Зброя та безпека» украинцы ее осмотрели. И после соответствующей «кулуарной обработки» выразили согласие приобрести через полтора-два года аж целых 66 таких САУ. С бонусом в виде распиаренных чехами снарядов DN1CZ, разумеется.

Любопытно, что все договоренности о закупках САУ и боеприпасов были оформлены настолько приватно, что о существовании этого рамочного соглашения за пределами кабинетов высшего командования ВСУ и топ-менеджеров «Укрспецэкспорта» на Украине долгое время никто не подозревал. Мало того, о соглашении ничего не знал даже «всепролазный» основатель и главный редактор заблокированного в России украинского интернет-портала «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов. Последний 17 декабря 2018 года умудрился опубликовать статью «Нужна ли нам Dana?», в которой разбил чешские САУ в пух и прах, на чем самодовольно и успокоился.

И вот прошло два года. Настала пора определяться с оплатой покупки. Тут-то и выяснилось, что у Незалежной грошей нема. В долг продавать САУ чехи не собирались. Пришлось украинским военным урезать свои аппетиты до 26 Dana, за которые Киев должен был заплатить 40,3 млн долларов США.

Правда, украинский Гособоронзаказ-2020, несмотря на договоренности 2018 года, трат на приобретение Dana не предусматривал (не удивляйтесь, мы говорим об Украине). Поэтому под самый занавес нынешнего года вопрос о внесении необходимых изменений в этот документ был вынесен на рассмотрение комитета по обороне Верховной рады.

Только теперь украинская общественность узнала о договоренностях с Excalibur Army о приобретении чешских САУ. Бутусов едва не опоросился, испятнав Facebook репликами (впрочем, абсолютно правдивыми) про то, что Dana давно устарела и «Украина не имеет для нее запасов снарядов». А депутат Верховной рады Алексей Гончаренко и вовсе объявил, что в связи с обнародованием намерения Украины приобрести б/у САУ он лично написал обращение в СБУ, Генпрокуратуру и Минобороны. При этом Гончаренко отметил, что сделка с Excalibur Army влечет большие коррупционные риски.

Закупка Dana изрядно взбаламутила болото украинского политикума, вызвав большой скандал. Те, с кем при заключении сделки не поделились, набросились на тех, с кем поделились. Рада принялась с удовольствием «пережевывать» «Укроборонпром» и командование ВСУ, а вокруг развернувшейся баталии бегал Бутусов, время от времени «покусывающий за ласты» своих оппонентов.

Словом, получилось яркое и такое типичное для современной Украины шоу, в котором национальные интересы государства в очередной раз были принесены в жертву коррупции.

Настоящая капля в море

Для России во всей этой «незалежной» пантомиме интересен лишь один принципиальный вопрос: способны ли 26, пусть и модернизированных, но сильно б/у, чешских САУ кардинально усилить ВС Украины? Чтобы ответить на этот вопрос, напомним, что, по официальным украинским (сильно заниженным) данным, ВСУ только за период с 2014 года по первое полугодие 2016 года безвозвратно потеряли 391 единицу бронетехники. Конечно, на фоне этого погрома украинских танков, БМП, БТР и САУ 26 самоходок выглядят каплей в море.

Это не значит, что чешские САУ не могут убивать. Но это означает, что появление в зоне боевых действий пары десятков Dana никакой артиллерийской революции не совершит. Доказательством этого является один из экспонатов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ.