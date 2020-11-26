Экономисты прогнозируют снижение цены на нефть и стабилизацию рубля

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз цен на нефть и курса рубля по итогам торгов на мировых биржах 26 ноября. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

По итогам торгов 24–25 ноября, стоимость нефти достигла 49 долларов за баррель. Рынок проигнорировал рост заболеваемости коронавирусом. Новости о разработке вакцин от коронавируса дали надежду на скорое завершение пандемии, быстрое восстановление прежнего образа жизни и роста спроса на нефть.

Еженедельные данные по запасам нефти в США оказались противоречивыми — Американский институт нефти (API) 24 ноября опубликовал данные о росте запасов нефти в США на 3,8 млн баррелей при прогнозе снижения на 0,3 млн баррелей. Однако Минэнерго США отчиталось о снижении запасов на 0,75 млн баррелей, что также добавило немного позитива рынку нефти.

Учитывая рост цен на нефть, рынок рассчитывает на продление действующих ограничений на добычу по итогам встречи ОПЕК+. Тем не менее определенного решения пока нет, даже технический комитет ОПЕК+, обещавший после заседания 16–17 ноября дать рекомендации по условиям сделки на 2021 год, пока не озвучивал свою позицию.

Аналитики не исключают, что ОПЕК+ решит не продлевать ограничения или опять возьмет паузу для наблюдения за рынком до конца декабря. Это вызовет негативную реакцию рынка, поскольку увеличение добычи на два миллиона баррелей в день ухудшит перспективы балансировки спроса и предложения.

Утром 26 ноября цена на нефть скорректировалась до 48,5–48,6 доллара за баррель. Эксперты отметили, что в четверг торги будут неактивными из-за выходного в США — американцы отмечают День благодарения. Цена будет колебаться в узком диапазоне.

Аналитики не исключили, что в пятницу нефть может вырасти до 50 долларов за баррель. В начале следующей недели динамика цен на нефть будет определяться результатами заседания ОПЕК+.

«При любом решении ОПЕК+ цены на нефть несколько снизятся. При продлении ограничений ожидается коррекция цен до 46,5–47 долл., а при негативном развитии событий снижение может оказаться существенным — в диапазон 43,5–43,8», — отмечают эксперты.

Напомним, заседание ОПЕК+ пройдет в понедельник-вторник на следующей неделе.

Курс рубля

На торгах 24–25 ноября курс рубля сохранился на уровне 75,5–76 за доллар. Несмотря на весь позитив на рынке нефти, рублю так и не удается подойти вплотную к отметке 75 и тем более преодолеть ее.

Позитивом для рубля выступает пик налогового периода 25 ноября, а также некоторое ослабление доллара США на мировом рынке по отношению к основным мировым валютам и к валютам развивающихся рынков.

Доллар ослаб на фоне ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС — увеличения выкупа различных облигаций у участников рынка за счет «печатаемых» денег. Кроме того, американская валюта теряет позиции на фоне вышедших макроэкономических данных, которые оказались чуть хуже ожиданий. Рост ВВП в 3-м квартале 2020 года составил 33,1% вместо ожидаемых 33,2%, а рост первичных заявок на пособие по безработице был несколько выше ожиданий, что свидетельствует о медленном восстановлении рынка труда в США.

Негативное влияние на рубль оказала появившаяся санкционная тематика — США рассматривают новые санкции против компаний Роскосмоса и «Росатома», а также Минобороны.

«Рубль пока нашел свое равновесие в диапазоне 75,5–76», — заключили аналитики.

Кроме того, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила о продолжении мягкой денежно-кредитной политики, что может означать снижение ключевой ставки на заседании 18 декабря 2020 г. Это может вызвать некоторое снижение курса рубля. С другой стороны, сохраняющийся позитив на рынке нефти будет это уравновешивать.

В таких условиях рубль, вероятно, сохранит диапазон 75–77 до конца года, заключили экономисты.