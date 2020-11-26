Любовь Успенская вызвала негодование подписчиков вафлями в Instagram

Известная российская певица украинского происхождения Любовь Успенская удивила своих подписчиков необычным постом в социальной сети Instagram. Артистка в свободное от выступлений время приняла решение преподать своим поклонникам урок кулинарного мастерства. Однако фанаты не оценили такой самодеятельности певицы, заметив, что готовит Успенская совсем неумело и неаккуратно.

Любовь Успенская во время пандемии коронавирусной инфекции приняла решение открыть для себя новую сферу деятельности. Певица подумывает над тем, чтобы основать настоящую пекарню, в которой каждый сможет приобрести для себя вкусную выпечку «по-успенски».

Однако артистка хочет преуспеть не только в роли грамотного предпринимателя, но и талантливого пекаря. Успенская, готовясь к открытию нового бизнеса, опубликовала в своем аккаунте социальной сети Instagram онлайн-урок по приготовлению венских вафель.

«Раз уж сегодня возможности давать концерты и выступать нет, пора пускать в ход другие свои таланты. Уверена, в этом деле я бы преуспела. Готовить люблю, получается вкусно, недовольных не было», — написала артистка в социальной сети.

На видео можно заметить, как Успенская, вооружившись венчиком и другими кухонными приборами, делает заготовку и выпекает вафли, используя для этого специальную электрическую печь.

Однако Любовь лишь вызвала негодование подписчиков своими вафлями в Instagram. В комментариях под записью фанаты не оценили кулинарные способности звезды, предположив, что артистка вряд ли часто готовит сама.

«Все так неаккуратно бросает, как-то неопрятно»; «Отродясь ни венчик в руках не держала, ни тесто не замешивала, а туда же – учить»; «Что-то вафель расхотелось», — написали подписчики под записью.

Ранее Любовь Успенская рассказала об отношениях с родной дочерью, заметив, что страдает из-за ее зависимости от психоделических веществ.