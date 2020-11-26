В результате столкновения с террористами в Сомали погиб агент ЦРУ

США продолжают свое военное присутствие Восточной Африке под предлогом войны с радикальными исламистами. На протяжении последних пяти лет они помогают властям Сомали в борьбе с группировкой «Аш-Шабаб», филиалом запрещенной в РФ и ряде других государств «Аль-Каиды»1.

В ходе недавнего столкновения с террористами в Сомали погиб один американский военнослужащий. По предварительным данным, офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) скончался из-за несовместимых с жизнью ранений, полученных в бою с исламистами. Предполагается, что это были боевики «Аш-Шабаб».

Не исключено, что вооруженный инцидент имел место во время недавней ночной операции американских войск в районе Нижняя Шабелле. Ее целью были высокопоставленные члены террористической группировки.

Телеканал CNN со ссылкой на источник из американской администрации сообщает, что погибшим стал сотрудник ЦРУ, ранее служивший в составе спецназа ВМС США. Его имя не разглашается.

Примечательно, что активность американских военных продолжается несмотря на недавние заявление президента Дональда Трампа о намерениях вывести войска из Сомали.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало аналитический материал от автора Telegram-канал «Рыбарь», касающийся возможных последствий от ухода американских войск из этой африканской страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.