Шведы больше не верят в «стадный иммунитет» от COVID-19

В период распространения коронавируса шведские власти приняли стратегию выработки коллективного иммунитета, предполагающую отказ от жестких карантинных мер. Сейчас вера в такой подход падает, а новая вспышка пандемии может вызвать коллапс системы здравоохранения.

По результатам последних опросов, проведенных компанией Ipsos, в настоящее время не менее 82% проявляют обеспокоенность из-за сомнений в способности национальной системы здравоохранения справиться со стоящей перед ней проблемой.

В то же время вера в способность властей эффективно бороться с вирусом упала до 42% опрошенных. В октябре этот показатель составлял 55%.

В общей сложности 44% граждан Швеции опасаются, что руководство страны сейчас предпринимает недостаточно усилий для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает издание Bloomberg.

«Совершенно очевидно, что рост уровня заражения в сочетании с мерами, принятыми властями, привели к резкому росту беспокойства», — заключил аналитик компании Ipsos Никлас Каллебринг.

Решение Швеции избежать введения карантинных мер было спорным с самого начала, так как оно оказалось чревато значительно более высоким уровнем смертности, чем у северных соседей страны. После относительно спокойного лета количество ежедневных случаев заболевания стало расти, в больницах остается все меньше свободных мест. По состоянию на среду, 25 ноября 2020 года, более 200 человек находились в реанимации.

По результатам последних исследований, Швеция неизменно входит в число стран Европы, наиболее всего пострадавших от «коронакризиса». Данная статистика подводится по итогам подсчета смертности и уровня инфицирования.

«Во время третьей волны [коронавируса — прим. ред.] система здравоохранения будет еще более напряженной, чем до сих пор», — заключил Томас Линден, глава департамента Национального совета по здравоохранению и благосостоянию Швеции.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей медицинский эксперт сообщил, чего ждать от COVID-19 в течение нескольких следующих лет. Собеседник издания рассказал о перспективах создаваемых вакцин и необходимых мерах профилактики заболевания.