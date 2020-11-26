Олимпийский чемпион рассказал, что помогло Марадоне стать великим человеком

Олимпийский чемпион, один из самых титулованных волейболистов России Максим Михайлов в беседе с ФАН заявил, что аргентинский футболист Диего Марадона останется великим человеком на многие столетия.

Второй день без иконы мирового футбола — эпатажного и свободолюбивого бунтаря Диего Марадоны, который мог влюбить в себя самого закоренелого футбольного скептика, несмотря на возмутительное и скандальное поведение. Мир скорбит и плачет — слишком неожиданная и большая потеря для всего спортивного сообщества. Марадона неоднократно заявлял: «Мое призвание — играть и радовать людей». Вчера, похоже, великий футболист очень многих огорчил.

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта, волейболист сборной России Максим Михайлов в комментарии ФАН заявил, что память о Марадоне будет жить очень долго.

«Диего Марадона — легендарный спортсмен, который внес огромный вклад в развитие футбола и всего спорта в целом. Очень жаль, когда такие выдающиеся люди уходят от нас. На его игре выросло не одно поколение. Диего ушел великим и останется великим на века. Даже после смерти футболиста люди будут пересматривать видеозаписи его игр, а мальчишки на футбольных площадках — подражать ему. Он останется кумиром для многих, не только для футболистов, но и для других спортсменов», — сказал Михайлов.

Также спортсмен отметил, что талант и сила духа, присущие Диего Марадоне, сделали из него уникального спортсмена.

«Такими выдающимися спортсменами, как Марадона, становятся люди не только талантливые, но и сильные духом, которые много работают и ставят перед собой самые высокие цели, главное — умеют добиваться этих целей. Это все и делает Марадону великим спортсменом. С его смертью уходит целая эпоха», — признался олимпийский чемпион.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что аргентинец был одним из лучших игроков мирового футбола, трудолюбие и мастерство которого должны стать примером для всех спортсменов. Газзаев признался, что уход из жизни легендарного футболиста оставил пустоту в сердцах миллионов.

Чемпион мира 1986 года и серебряный призер чемпионата мира-1990 Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября в Буэнос-Айресе от внезапной остановки сердца. В октябре именитому аргентинцу исполнилось 60 лет. В начале ноября Марадона был госпитализирован. Ему провели операцию на мозге. 12 ноября после повторного медицинского обследования футболиста выписали.

За сборную Аргентины именитый футболист выступал с 1977 по 1994 годы. С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером аргентинской команды, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года. В июне 2017 года аргентинец побывал в России на матчах финала Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге. В 2018 году Марадона посетил чемпионат мира по футболу, который проходил в России. Также легендарный аргентинец неоднократно признавался в любви к президенту России Владимиру Путину.