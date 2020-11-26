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Олимпийский чемпион рассказал, что помогло Марадоне стать великим человеком

Олимпийский чемпион рассказал, что помогло Марадоне стать великим человеком

Олимпийский чемпион, один из самых титулованных волейболистов России Максим Михайлов в беседе с ФАН заявил, что аргентинский футболист Диего Марадона останется великим человеком на многие столетия.

Второй день без иконы мирового футбола — эпатажного и свободолюбивого бунтаря Диего Марадоны, который мог влюбить в себя самого закоренелого футбольного скептика, несмотря на возмутительное и скандальное поведение. Мир скорбит и плачет — слишком неожиданная и большая потеря для всего спортивного сообщества. Марадона неоднократно заявлял: «Мое призвание — играть и радовать людей». Вчера, похоже, великий футболист очень многих огорчил.

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта, волейболист сборной России Максим Михайлов в комментарии ФАН заявил, что память о Марадоне будет жить очень долго.

«Диего Марадона — легендарный спортсмен, который внес огромный вклад в развитие футбола и всего спорта в целом. Очень жаль, когда такие выдающиеся люди уходят от нас. На его игре выросло не одно поколение. Диего ушел великим и останется великим на века. Даже после смерти футболиста люди будут пересматривать видеозаписи его игр, а мальчишки на футбольных площадках — подражать ему. Он останется кумиром для многих, не только для футболистов, но и для других спортсменов», — сказал Михайлов.

Также спортсмен отметил, что талант и сила духа, присущие Диего Марадоне, сделали из него уникального спортсмена.

Олимпийский чемпион рассказал, что помогло Марадоне стать великим человеком

«Такими выдающимися спортсменами, как Марадона, становятся люди не только талантливые, но и сильные духом, которые много работают и ставят перед собой самые высокие цели, главное — умеют добиваться этих целей. Это все и делает Марадону великим спортсменом. С его смертью уходит целая эпоха», — признался олимпийский чемпион.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что аргентинец был одним из лучших игроков мирового футбола, трудолюбие и мастерство которого должны стать примером для всех спортсменов. Газзаев признался, что уход из жизни легендарного футболиста оставил пустоту в сердцах миллионов.

Чемпион мира 1986 года и серебряный призер чемпионата мира-1990 Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября в Буэнос-Айресе от внезапной остановки сердца. В октябре именитому аргентинцу исполнилось 60 лет. В начале ноября Марадона был госпитализирован. Ему провели операцию на мозге. 12 ноября после повторного медицинского обследования футболиста выписали.

Олимпийский чемпион рассказал, что помогло Марадоне стать великим человеком

За сборную Аргентины именитый футболист выступал с 1977 по 1994 годы. С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером аргентинской команды, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года. В июне 2017 года аргентинец побывал в России на матчах финала Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге. В 2018 году Марадона посетил чемпионат мира по футболу, который проходил в России. Также легендарный аргентинец неоднократно признавался в любви к президенту России Владимиру Путину.

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