Бутина на презентации «Тюремного дневника» дала формулу нового патриотизма

Эксперт при уполномоченном по защите человека в РФ Мария Бутина представила в Общественной палате свою книгу «Тюремный дневник» на основе записей, сделанных во время заключения в США. Один из экземпляров активистка подписала для редакции ФАН — в знак благодарности за объективное освещение ее истории и информационную поддержку.

«Я вернулась. Не сдалась. Выжила, стою здесь перед вами, — так Мария Бутина презентовала книгу воспоминаний «Тюремный дневник» о своем заключении в тюрьме США. — Это история не про меня и даже не про ужасы и тяготы тюрьмы. Она про то, что в самой темной камере можно увидеть свет. Про то, как преодолевать страдания».

«Тюремный дневник» Марии Бутиной — дневник в буквальном смысле: книга основана на записях, которые она вела в тюрьме, зашифровывая смысл в бытовые заметки. Книга посвящена дедушке Марии: именно он приучил ее вести дневники. Эта привычка, по словам Бутиной, помогла ей справиться с тяжелой тюремной обстановкой.

После освобождения дневниковые записи стали книгой. Примечательно, что писала ее Бутина тоже в своеобразной изоляции — в условиях карантина.

«В книге много личного, — признается автор. — Есть трагедия моей личной жизни — история о любви и предательстве дорогого человека. Есть истории общения с людьми в камере, которые навсегда останутся в моей памяти, а теперь и в книге».

В «Тюремном дневнике» есть история о том, как россиянка учила математике молодую иммигрантку из Латинской Америки Аманду. Она попала в тюрьму за наркотики и стала ученицей Марии.

«Примеры про яблоки и карандаши ей совершенно не давались, — вспоминает Бутина. — И как-то, совсем отчаявшись, я спросила ее, сколько наркотиков можно купить на 500 долларов. Она тут же рассчитала мне точную стоимость. Хоть на таких примерах, но мы смогли продолжить».

В другой главе она рассказывает, как своими тренировками в спортивном зале вдохновляла другую заключенную: вместе, не общаясь, они поддерживали тело и дух. После освобождения девушка прислала письмо Бутиной, где призналась, что эта поддержка буквально спасла ее в самые тяжелые дни.

Вся книга состоит из этих историй и зарисовок тюремной жизни.

«Это самый страшный сон. Потому что я вернулась, а они еще много лет будут там, в железных клетках тюремных подвалов, — пишет Мария Бутина в эпилоге. — Но, может быть, и не надо забывать о том, что было, ведь все, что не убивает, делает нас сильнее. И иногда, чтобы спасти мир, нужно помочь всего одному человеку. Поэтому теперь я посвятила свою жизнь помощи людям, оказавшимся в беде, как когда-то и я, потому что нет ничего на свете более прекрасного, чем помощь ближнему».

Первые экземпляры книги Мария подписала для журналистов: по ее словам, именно российская пресса помогла поднять информационный шум и привлечь внимание к ее истории. В ближайшее время Бутина тоже присоединится к информационному освещению подобных случаев: она станет руководителем проекта «Своих не бросаем» на телеканале RT. В нем она будет освещать истории соотечественников, оказавшихся в заключении за рубежом.

«Я на своем примере поняла, как важно, чтобы люди знали твою правдивую историю, потому что во время моего заключения обо мне публиковали очень много лжи, — свидетельствует Бутина. — Чем больше я читала о себе, тем больше была уверена: такой человек, как он описан в материалах дела и прессе, достоин самого сурового наказания».

Работа по помощи заключенным за рубежом — очень непростая, соглашается правозащитница.

«Надо понимать, что, кроме государственной работы, это также вопрос каждого», — считает она.

В качестве примера Бутина приводит историю россиянки Богданы Осиповой, недавно освобожденной в США под подписку о невыезде. После выхода из тюрьмы девушка оказалась на улице — без вещей, денег и мобильной связи.

«За 15 минут мы собрали больше 10 тысяч долларов, — рассказывает Мария Бутина. — Помогли российские соотечественники в США и те, кто живут в России. Это и есть новый патриотизм: чтобы где бы ты ни был, если ты гражданин России и оказался в беде, то вся страна встала бы на твою защиту».

Книга Марии Бутиной «Тюремный дневник» вышла также в аудио- и электронной версиях. До Нового года автор представит ее в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а в следующем году презентации пройдут в других городах России.

За месяц до презентации «Тюремного дневника» Мария Бутина рассказала в эксклюзивном интервью ФАН, как придумала собственный шифр для записей и почему мысленно до сих пор не может полностью вернуться из американского заточения.