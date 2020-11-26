Психолог дала совет, как в «черную пятницу» закрыть гештальт и не разориться

Экстрасенс, таролог, специалист в области психологии и психотерапии Марианна Абравитова поделилась с читателями ФАН советами, как не дать себя втянуть в ненужные траты в «черную пятницу». Напомним, по американской традиции в последнюю пятницу ноября, которую называют черной, в США и в других странах проходят грандиозные распродажи, а скидки доходят до 90%. В последние годы традиция прижилась и в России. В 2020 году «черная пятница» приходится на 27 ноября.

Экстрасенс, таролог, психолог и психотерапевт Марианна Абравитова рассказала, как удовлетворить свое желание поучаствовать в приобретении товаров со скидкой в «черную пятницу», но при этом не дать втянуть себя в чрезмерные незапланированные траты.

«Главный совет, который касается не только шопоголиков, но и всех людей: нужно, чтобы у вас всегда был список вещей, которые вам необходимо прибрести», — рассказала Марианна корреспонденту ФАН.

Но этот список должен быть не сиюминутным, составленным на коленке перед походом в магазин, а стратегическим, сформированным заранее на перспективу, отметила она.

«Нужно разбить список на графы: что необходимо приобрести в первую очередь, что — во вторую, а что — просто для души. Каждый раз, когда вы идете в магазин или открываете Интернет, особенно в «черную пятницу», когда вас манят большие скидки, сверяйтесь с этим списком. Поверьте, это замечательно работает», — говорит она.

По словам Абравитовой, этот совет подходит всем, но при этом шопоголики могут делать себе небольшие послабления, давать себе поблажку.

«Что касается завзятых шопоголиков, советую им в «черную пятницу» позволить себе небольшую трату на что-то для души. Если вы себе это позволите, у вас будет ощущение, что «черная пятница» прошла не зря — вам все-таки удалось что-то урвать по скидке. Пусть это будут одна-две вещи. Тогда вы свой гештальт закрываете. А чтобы снизить ненужные расходы и не разориться, например, можно поставить себе таймер: сколько времени вы можете отвести на покупки. Когда время закончится, нужно выйти из Интернета или покинуть магазин», — говорит она.

Однако, объясняет Марианна, все эти советы рассчитаны на адекватных людей, которые, конечно, любят потратиться, но в целом себя контролируют.

«Если у человека клиническая форма шопоголизма, это уже можно считать расстройством, и такому человеку нужна персональная помощь профессионала — психолога, психоаналитика. Профессионал поможет такому шопоголику проработать его глубинные потребности. На самом деле патологический шопоголизм — это следствие эмоционального голода, который заставляет нас требовать постоянной подпитки. В этом случае эмоциональное питание подменяется покупками. Особенно это касается вещей, которые мы надеваем на себя: это как бы замещение родной души, близкого человека», — отмечает собеседница ФАН.

Шопоголизм, как и постоянная покупка продуктов и переедание, в первую очередь говорит об эмоциональном голоде, это признак проблем в отношениях с близкими, с родителями, с детьми, поясняет Абравитова.

«При сильном эмоциональном голоде можно себе позволить его как-то удовлетворить, в том числе за счет покупки. В этом случае у человека градус напряженности и неопределенности снижается, хотя и временно. Категорически запрещать себе или кому-то что-то покупать в «черную пятницу», закрывать Интернет — тоже неправильно. Долго сдерживаемое напряжение может вырваться, как джин, из бутылки», — резюмирует Марианна Абравитова.

Гештальтпсихология — общепсихологическое направление, связанное с объяснением восприятия, мышления и личности человека. Закрыть гештальт — это на внутреннем уровне проработать свое прошлое, как бы заново прожить его, в том числе получить то, что, как кажется человеку, он когда-то недополучил.

В четверг, 26 ноября, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проводят онлайн-конференцию на тему «Черная пятница. Как экономить на покупках?». Марианна Абравитова также приняла участие в этом мероприятии.