Прилучный прислал заявление в УМВД по Калининградской области по избиению

Калининград, 26 ноября. Источник ФАН в полиции Калининградской области сообщил, что из Москвы от актера Павла Прилучного пришло заявление о нападении неизвестного лица в ночном клубе. По факту заявления будет проведен опрос, изъяты документы по полученным травмам, а потом будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

«Если верить тому, что было опубликовано, — актер получил травмы средней степени тяжести. Но в любом случае необходим документ — лишь после этого будет принято решение. Пока в МВД данные, что это была драка», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что проверку по драке Прилучного ведет УМВД Ленинградского района Калининграда. Сам Павел несколько раз менял историю получения своих травм. Изначально он заявил врачам в Москве, что неудачно упал. Затем заявил о нападении. Однако очевидцы утверждают, что спор между Прилучным и владельцем клуба «Завод» касался бокса и они решили выяснить, кто из них настоящий боец на практике. Прилучный бой проиграл.