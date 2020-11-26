Студенты перевернулись на тракторе в Турции

Айдын, 26 ноября. Два гражданина Сирии попали в ДТП на территории Турции, сообщает издание Hurriyet.

Инцидент произошел в районе Султанхисар. Студенты сельскохозяйственного училища, одному из которых не исполнилось еще 18 лет, ехали в прицепе трактора. Водитель не справился с управлением, и машина перевернулась.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Шофер не пострадал, сирийцы получили травмы. Молодых людей госпитализировали, их состояние здоровья описывают как «хорошее».

Напомним, на территории Турции находятся не только мигранты, но и боевики. Анкара вербует террористов из Идлиба, чтобы перебросить их в Ливию для усиления Правительства национального согласия (ПНС).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о деятельности экстремистов в Турции. Так, члены запрещенной в России террористической организации «Талибан»1 развернули флаг с символикой группировки в мечети Айя-София.

1 Организация запрещена на территории РФ.