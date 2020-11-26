Власти Сирии создали новые медицинские центры для приема беженцев

Правительство Сирии подготовило новые медицинские центры по приему сирийских беженцев, желающих вернуться на родину. Как идет развитие системы здравоохранения во время коронавирусной инфекции — читайте в материале специального корреспондента ФАН.

Министерством здравоохранения САР в 2020 году был разработан полноценный план по созданию сети профильных лабораторий в большинстве сирийских провинций. Они предназначены для проведения тестирования и сдачи анализов беженцами, возвращающимися в арабскую республику. Кроме этого, в таких пунктах они могут пройти бесплатное лечение.

Помощник министра здравоохранения Сирии Ахмад Насир Хлейфави отметил, что власти страны считают важным обеспечить соблюдение всех прав сирийских граждан, независимо от того, где они живут.

«Наш долг — лечить их, предоставлять им все медицинские услуги, чтобы они знали о состоянии своего здоровья», — сказал Ахмад Насир Хлейфави.

Помощник главы Минздрава САР отметил, что Россия отправила в Сирию медицинскую помощь, что позволило проводить исследования на наличие коронавирусной инфекцией у граждан.

По его словам, помощь РФ очень важна, так как арабская республика находится под санкциями стран Запада и не может самостоятельно покупать необходимое медицинское оборудование.

«Россия направила в Сирию много медицинской помощи. Кроме этого, сюда приехали делегации российских специалистов в области медицины. Они помогли нам организовать эффективную работу больниц и улучшить оказание медпомощи нуждающимся», — отметил он.

В середине октября в рамках обмена опытом делегация сирийских врачей посетила Санкт-Петербург, где приняла участие в форуме «Медицина без границ».