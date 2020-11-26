Эксперт рассказала, сколько будет стоить доллар к Новому году

Укрепление рубля связано с двумя основными причинами — ожиданием регистрации вакцин от ведущих мировых фармацевтических компаний и выборами в США. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рост к доллару и снижение к евро

Курс рубля растет к доллару и снижается к евро. Такая информация следует из данных Мосбиржи.

Курс доллара в четверг, 26 ноября, снизился на 2 копейки — до 75,54 рубля, курс евро вырос на 9 копеек — до 90,14 рубля.

В то же время январский фьючерс на нефть Brent снизился на 0,04% — до 48,51 доллара за баррель.

Причины укрепления рубля

Как отметила Наталья Мильчакова, укрепление рубля связано с двумя основными причинами: ожиданием регистрации вакцин от ведущих мировых фармацевтических компаний и выборами в США. Это вызывает оптимизм на мировых рынках в целом и ростом цен на нефть.

«Определенную, хотя косвенную роль в укреплении рубля, как ни странно, сыграла и вероятная победа на выборах президента США Джо Байдена, и пусть он особых симпатий к России не питает, но зато во всем мире есть уверенность, что после ухода Дональда Трампа с президентского поста новой торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами не будет. На мой взгляд, у рубля в декабре и в 2021 году перспективы будут лучше, чем в текущем кризисном году», — пояснила Наталья Мильчакова.

Эксперт ожидает, что в декабре рублю будет реально укрепиться до 73 рублей за доллар, 72 рубля — наиболее оптимистичный сценарий. И все же этот уровень более вероятен уже в январе и феврале 2021 года.

«Чтобы рубль укрепился до такой отметки уже в декабре, нужно, чтобы произошло очень позитивное событие. Например, начало массовой вакцинации от коронавируса в России и в мире, отмена всех противоэпидемических ограничений для бизнеса в России или рост цен на нефть до 54-55 долларов за баррель. Наиболее благоприятный сценарий для рубля — его укрепление до 69 рублей за доллар, но это будет возможным до конца 2021 года при цене на нефть не ниже 54-55 долларов за баррель», — заключила Наталья Мильчакова.

Ранее ФАН сообщал, что Соединенные Штаты в 2021 году впервые в истории могут потерять свое лидерство на рынке нефтепереработки. Ожидается, что лидером в этой области станет Китай, который увеличивает свои мощности.