Газзаев поставил Марадону в пример для всех спортсменов

Скончавшийся аргентинец Диего Марадона был одним из лучших игроков мирового футбола, трудолюбие и мастерство которого должны стать примером для всех спортсменов. Об этом в интервью ФАН заявил бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

«Марадона — один из лучших игроков мирового футбола, а может быть, даже и лучший игрок, потому что неслучайно его все время сравнивали с Пеле, которого считали образцом, лучшим игроком мира», — отреагировал Газзаев на смерть бывшего игрока сборной Аргентины.

Уход из жизни легенды футбола оставил пустоту в сердцах миллионов, отметил Газзаев. Вместе с тем «школа» великого Марадоны будет еще долго жить, уверен бывший главный тренер сборной России.

«Он был и остается кумиром не только миллионов болельщиков, профессиональных футболистов, но и детей, которые занимаются в спортивных школах. Мастерство Марадоны, его величие в футболе — вот к чему надо стремиться всем профессиональным спортсменам», — подчеркнул собеседник ФАН.

Диего Марадона обладал главными качествами великого футболиста, заявил Валерий Газзаев. Он был лидером, он ставил перед собой только высочайшие цели, трудился и достигал их. Аргентинец великолепно играл в пас, на высоком уровне исполнял стандартные положения, отличался невероятной скоростью. Не удивительно, что болельщики, которые приходили на игру с участием Марадоны, всегда ждали чуда на футбольном поле в его исполнении. И, конечно, Марадона эти ожидания оправдывал с лихвой.

Газзаев напомнил, как на чемпионате мира в 1986 году футбольный мир получил нового короля. Тогда в финале встретились сборные Аргентины и Германии. Решающим стал пас Диего Марадоны через все поле на ход Хорхе Бурручаге, который и забил победный мяч.

«Мы с вами помним пас Марадоны через все поле. По сей день все радио, телевидение транслируют этот, безусловно, уникальный момент. И таких шедевров в его исполнении было очень много», — заметил Газзаев.

На том же чемпионате мира аргентинец в четвертьфинале против сборной Англии забил один из самых знаменитых футбольных голов в истории, который получил название «Рука Бога».

«Марадона поддерживал свою репутацию, свое имя, свое реноме. Никакие стимулы или деньги, наверное, его не двигали, чтобы он так в каждом матче выкладывался, — уверен Газзаев. — Это просто внутренний характер, внутренний дух профессионализма — вот к чему надо стремиться и нашим спортсменам».

Спустя четыре года после того судьбоносного чемпиона Марадона в составе итальянского клуба «Наполи» прилетел в Россию, чтобы сыграть в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов со «Спартаком». Тогда, чтобы поддержать красно-белых и полюбоваться игрой легендарного Марадоны, на трибунах «Лужников» собралось около 100 тысяч болельщиков.

В июне 2017 года аргентинец побывал в России на матчах финала Кубка конфедераций в Петербурге. А спустя полгода он вернулся в нашу страну на жеребьевку ЧМ-2018.

«Весь мир выражает соболезнования родным, близким, друзьям, Аргентине, которую он безумно любил. Это огромная потеря для всего мирового футбола, — сказал Валерий Газзаев. — Я приношу соболезнования всем близким, всем родным Марадоны, кто его любил, кто ценил его талант. Своим талантом он оставил след на века».

Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября 2020 года от сердечного приступа на 61-м году жизни. За свою карьеру он выступал за такие клубы, как «Наполи», «Севилья» и «Барселона».