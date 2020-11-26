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Доктор Комаровский рассказал, кому нужно сидеть на изоляции

Доктор Комаровский рассказал, кому нужно сидеть на изоляции

Врач Евгений Комаровский объяснил, кому нужно сидеть на самоизоляции из-за коронавируса. По словам доктора, в случае любого контакта с зараженным COVID-19 нужно оставаться дома.

Комаровский привел в пример ситуацию, когда переболевший коронавирусом еще в марте британский премьер Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным.

По словам врача, пока не определены точные сроки, как долго человек остается невосприимчив к коронавирусу после того, как переболел им.

«Через год-два будут совершенно понятные и конкретные рекомендации. Но сейчас этого нет. Поскольку все страшно боятся, то однозначный механизм такой: были в контакте — выходить нельзя», — написал специалист в своем Telegram-канале.

Комаровский отметил, что в теории человек остается заразным в течение семи-восьми дней после контакта, но эпидемиологи советуют перестраховаться и оставаться дома десять дней. Максимальный инкубационный период составляет 14 дней.

Кроме того, врач напомнил, что некоторые люди могут заразиться коронавирусом повторно.

«На сегодня конкретный ответ на вопрос, увы, такой: если вы контактировали с больным ребенком, то вам никуда нельзя. Вы должны быть на самоизоляции», — заключил эксперт.

По данным оперштаба на 26 ноября, в России за стуки выявили более 25 тысяч случаев коронавируса. Лидерами по числу заражений за стуки остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Иммунолог академик Алексей Тутельян объяснил, как снизить риск заражения коронавирусом до 1,5%. Врач объяснил, что если при контакте здорового человека и больного на обоих надеты маски, то риск заразиться минимальный. При этом риск заражения коронавирусом увеличивается до 70%, если как инфицированный, так и здоровый человек не используют средства защиты органов дыхания.

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