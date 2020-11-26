Курдские боевики в Сирии не могут сдержать рост заболевания коронавирусом

Хасака, 26 ноября. Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на территориях, подконтрольных курдским боевикам из состава «Сирийских демократических сил» (СДС), продолжает расти.

Так называемый Совет по здравоохранению автономной администрации Северной и Восточной Сирии (AANES) рассказал, что за 25 ноября было зарегистрировано две смерти и 38 новых случаев заболевания коронавирусом.

Сопредседатель Совета здравоохранения AANES Дживан Мустафа отметил, специалисты зафиксировали смерть женщины на севере провинции Хасака, а также мужчины на северо-востоке провинции Алеппо. Среди установленных заболевших — жители населенных пунктов в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Хасака.

Согласно статистике, в регионах под контролем курдских боевиков каждый день фиксируется рост числа зараженных коронавирусом. На 26 ноября зафиксировано 6 825 заболевших, из которых 187 человек умерло.

Курдские формирования не в состоянии обеспечить необходимую медицинскую помощь жителям на оккупированных территориях. Кроме того, администрация не проводит тестирование, что повышает распространение COVID-19.

Боевики СДС при поддержке американских военнослужащих сейчас контролируют северо-восточные провинции Сирии. Вашингтон считает необходимым финансирование и поддержку «Сирийских демократических сил», оправдывая это якобы борьбой с террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Согласно расследованию ФАН, американские военные при содействии курдов незаконно добывают природные ресурсы с захваченных месторождений и экспортируют их в Ирак. Наблюдатели регулярно фиксируют многочисленные колоны нефтевозов и бронемашин США, направляющих в сторону границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.