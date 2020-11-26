ФАН узнал, почему после избиения Прилучного до сих пор нет уголовного дела

Калининград, 26 ноября. Проверкой по избиению актера Павла Прилучного занимается отдел МВД России по Ленинградскому району Калининграда, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Проверка была начата после обращения друга Павла Прилучного, который находился вместе с ним в ночном клубе в момент драки. На данный момент сам актер не опрошен, у полиции нет официального подтверждения его диагноза. По мнению источника ФАН в МВД, если эти данные будут переданы, то возбудят уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

На данный момент для возбуждения уголовного дела нет причин, поскольку, по данным полиции, это была обоюдная драка, а не нападение и избиение.

«Если будет заявление самого потерпевшего, а также подтверждены официально его травмы, то будет возбуждение уголовного дела по статье 112», — пояснил источник.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Павел Прилучный, находясь в Калининграде, получил серьезные травмы лица. По возвращении в Москву ему понадобилось хирургическое вмешательство.

Изначально Прилучный сказал врачам, что неудачно упал. Однако позже выяснилось, что актер подрался с 34-летним бизнесменом в ночном клубе. Знакомый Павла рассказал о нападении, однако источник в полиции говорит, что, по словам очевидцев, это была обоюдная драка.