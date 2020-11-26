Africa Intelligence: Эрдоган намерен усилить влияние Турции на юге Ливии

Париж, 25 ноября. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен использовать сотрудничающее со спецслужбами НКО для расширения влияния на территории Ливии.

Журналист издания Africa Intelligence сообщает, что Анкара не собирается выводить войска из североафриканского государства. Напротив, Эрдоган планирует увеличить присутствие протурецких наемников на территории страны.

В этом ему поможет «Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи» (IHH), который подозревается в связях с террористами. О деятельности фонда стало известно благодаря американскому фотожурналисту Мэтту Шраеру. В январе текущего года он подал иск в суд Флориды в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом против Исламского банка Катара (QIB).

По словам истца, организация связана с сирийской «Аль-Каидой»1, «Джебхат ан-Нусрой»1 и «Ахрар аш-Шамом» (террористические организации, запрещены в РФ). В жалобе также указывается, что QIB пожертвовал значительную сумму в пользу Qatar Charity. Последний в свою очередь создал союз с турецким IHH для финансирования и поддержки экстремистов в САР.

Несмотря на очевидные связи с терроризмом, фонд продолжает позиционировать себя в качестве «благотворительной организации». В начале ноября руководители IHH пригласили председателей советов трех главных племен Ливии в столицу Турции. Последние согласились на официальный визит, в рамках которого провели ряд встреч.

Стороны договорились о доставке гуманитарной помощи южным племенам североафриканского государства. Сроки и объем дотаций пока не определены. Эксперты издания Africa Intelligence не верят, что Турция действительно собирается улучшать условия жизни для граждан Ливии. По их словам, Эрдоган может использовать IHH для переброски наемников на территорию североафриканской страны.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что обозреватель газеты Sözcu Угур Дюндар описал деятельность, в которой подозревают «Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи», еще в 2016 году. В частности, IHH занимается сбором денег и передает их радикально-исламистским группировкам, связанным с ИГ1 и «Аль-Каидой» (террористические организации, запрещены в РФ) в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.