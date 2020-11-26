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Яков Кедми объяснил, почему Байден больше не будет помогать Украине

Яков Кедми объяснил, почему Байден больше не будет помогать Украине

Украинские власти глубоко ошибаются, надеясь на политическое и экономическое расположение США в случае прихода к власти кандидата на пост американского президента от Демократической партии Джо Байдена. Об этом с уверенностью заявил израильский военно-политический эксперт, бывший руководитель службы «Натив» Яков Кедми. В эфире популярной программы «Поле Куликова» на YouTube-канале «Соловьев Live» он объяснил, почему Киеву не стоит ждать кардинальных изменений в отношениях с Вашингтоном, а также предположил, каким образом американские власти могут воспользоваться Украиной в будущем.

Яков Кедми, в первую очередь, напомнил, что украинские власти с нетерпением ждут возвращения Джо Байдена в высокую политику. В Киеве надеются, что демократ все-таки займет пост президента США, что, в свою очередь, положительно скажется и на самой Украине.

Однако, по словам политолога, Киев глубоко заблуждается, надеясь, что приход Байдена к власти в США изменит отношение Вашингтона к Украине. Кандидат от Демократической партии, заняв пост главы американского государства, будет заниматься важными внутренними внешнеполитическими вопросами, которые не будут касаться ситуации в этой стране.

Кедми объяснил, почему Байден больше не будет помогать Киеву. Он обратил внимание, что Украина в США никому не нужна, поскольку уже выполнила свою геополитическую роль, полностью испортив отношения с Россией. Сейчас же Вашингтон может использовать эту страну лишь для своих военных планов, пытаясь убедить союзников по НАТО о наделении ее особом статусом в военном блоке.

«Украина абсолютно никому не нужна. Она уже выполнила свою историческую миссию - навредить России. Сейчас возникают «гениальные» идеи: почему бы не дать Украине и Грузии статус особого положения в НАТО? Не внутри Альянса, но все-таки чтобы можно было ими больше пользоваться в обход существующих правил», — отметил Кедми.

Однако, несмотря на подобные планы Вашингтона, Джо Байден вряд ли будет уделять свое внимание Украине, поскольку на посту президента США ему придется решать серьезные внутренние и внешние проблемы.

«У него страна находится в катастрофическом положении. Очень сложные отношения вовсе не с Украиной, а с Китаем и Европой, Ираном и Ближним Востоком», — резюмировал политолог.

Ранее Яков Кедми высказался о возможности возникновения в США гражданской войны. Он обратил внимание, что такой конфликт может произойти из-за большого числа социальных проблем в стране.

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