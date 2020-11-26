Форум политического диалога не помог в организации ливийских выборов

Триполи, 26 ноября. Участники второго раунда Форума политического диалога не утвердили единый механизм отбора кандидатов на пост главы нового правительства страны.

Источники телеканала Libya24 сообщили, что делегаты также не пришли к консенсусу в согласовании процесса проведения выборов. Ранее стороны назначили дату голосования на 24 декабря 2021 года.

Второй раунд переговоров состоялся в онлайн-формате. Тем не менее Миссия ООН по поддержке Ливии пока не назначила дату следующей консультации. Ее представители заявили, что свяжутся с участниками позже.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ливийская общественность признала Форум политического диалога провальным из-за коррупции и допуска членов террористических организаций.