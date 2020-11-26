Стамбульская полиция ищет мотоциклиста-извращенца

Турция является одной из немногих стран, открывших свои границы для туристов в условиях пандемии коронавируса, и по статистике , является одним из главных источников «привозных» случаев заражения COVID-19. Между тем, это не единственное, с чем турист может столкнуться в стране, известной своими курортами.

Пользователи турецких социальных сетей начали активное обсуждение недавнего инцидента в Стамбуле, в ходе которого один из жителей города был уличен в открыто непристойном поведении. Сообщает об этом издание En Son Haber.

На перекрестке Гезтепе в стамбульском районе Кадыкей мужчина на мотоцикле без номерных знаков остановился для разговора с прогуливающимися там девушками. Затем, не стесняясь прохожих и проезжающих мимо автомобилей, он начал мастурбировать.

Молодые женщины обратили внимание на действия мужчины, однако это не помешало ему продолжать начатое дело. Кроме того, не остановила его и видеосъемка происходящего, которую начали производить очевидцы происшествия на мобильный телефон — мотоциклист только отвернулся, чтобы его лицо не попало в кадр.

Ранее в материалах ФАН рассказывалось о скандале с публикацией интимного видео экс-капитана петербургского футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы. Данный инцидент привел к широкому общественному резонансу. Многие публичные личности выступили в защиту титулованного нападающего.

Между тем, турецкие правоохранители не оценили публичный «подвиг Дзюбы» на стамбульских улицах в исполнении анонимного мотоциклиста. После появления снимков и видеозаписи в Сети инцидентом заинтересовалась турецкая полиция.