Постпред Сирии при ООН: санкции Запада коснулись всех сирийцев

Дамаск, 26 ноября. Экономические санкции против Сирии, введенные странами Запада, напрямую затронули всех сирийцев, мешая им удовлетворять повседневные потребности. Об этом заявил постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари. Его слова приводит информационное агентство SANA.

