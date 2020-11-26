Постпред Сирии при ООН: санкции Запада коснулись всех сирийцев

Дамаск, 26 ноября. Экономические санкции против Сирии, введенные странами Запада, напрямую затронули всех сирийцев, мешая им удовлетворять повседневные потребности. Об этом заявил постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари. Его слова приводит информационное агентство SANA.

Al-Jaafari: The coercive economic measures target all Syrian people, deprive them from obtaining their basic livelihood needs, they should be lifthttps://t.co/2R7162n1iY — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) November 26, 2020

Дипломат выступил на неформальной встрече Совета Безопасности ООН на тему незаконных односторонних ограничительных мер. Он отметил, что Сирия добилась значительных успехов в борьбе с терроризмом и восстановлении безопасности и инфраструктуры на освобожденных от боевиков территориях. Однако арабская республика сталкивается с попытками стран Запада помешать налаживанию мирной жизни.

«Каждый день мы видим, как сирийцы страдают из-за экономического терроризма США и их союзников на Запада. Санкции напрямую затрагивают каждого сирийского гражданина, лишают их возможности удовлетворить базовые потребности, в том числе в вопросе продовольствия, лекарств и топлива», — сказал он.

Башар Джаафари отметил, что санкции мешают не только восстановлению Сирии, но и возвращению перемещенных лиц и беженцев в свои дома.

«Представители некоторых государств-членов ООН лживо и цинично заявляют, что санкции Запада направлены на «защиту гражданского населения», рисуя картину, полностью искажающую реальность. Эти заявления не отражают настоящие трудности сирийских граждан, вызванные этими ограничениями», — рассказал дипломат.

Постпред САР при ООН во время выступления 25 ноября обвинил США и Турцию в проведении враждебной антисирийской политики, которая заключается в поддержке террористическим организаций и оккупации некоторых районов арабской республики. Башар Джаафари призвал международное сообщество оказать давление на эти государства.

Летом 2020 года вступил в силу так называемый «акт Цезаря». Документ ввел санкции со стороны США против всех сфер экономики арабской республики. Кроме этого, он позволил Вашингтону вводить ограничения против компаний и лиц из любых стран за сотрудничество с официальными властями Сирии.

Соединенные Штаты регулярно расширяют список сирийцев, подпадающих под ограничения. Подобную политику проводит и Европейский союз. На конец ноября ЕС ввел санкции против более чем 280 физических лиц и 70 компаний.