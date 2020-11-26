Онищенко рассказал, куда ни в коем случае нельзя лететь на Новый год

Депутат Госдумы, известный эпидемиолог Геннадий Онищенко дал советы россиянам по поводу встречи Нового 2021 года на фоне пандемии, вызванной коронавирусом. Онищенко назвал страны, в которые, по его мнению, ни в коем случае ездить не стоит, и объяснил, где можно с пользой для здоровья провести десятидневные новогодние каникулы.

«Новый год — это семейный праздник, — напомнил Онищенко в комментарии ФАН. — Так что даже если вам никак не сидится дома, настоятельно советую послушать бой курантов дома — со своими близкими в семейной обстановке. На а затем государство нас балует целой декадой ужаса с 1 по 10 января — когда многие не знают, куда себя деть, и от скуки и отчаяния стимулируют этанолом свой метаболизм».

Это время лучше провести не за обильным столом и возлияниями, а с пользой для здоровья. Но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой нужно соблюдать осторожность, советует парламентарий.

«Я категорически не советую наступать на старые грабли. На новогодние каникулы ни в коем случае нельзя лететь в Турцию, где все плохо не только с COVID-19, но и со многим другим. За время пандемии туристическая отрасль там развалилась, навык приема туристов утрачен. Турцию можно рекомендовать людям, которые любят играть в русскую рулетку», — с иронией отметил Онищенко в комментарии ФАН.

Что касается отдыха в других странах, то Геннадий Онищенко и тут советует не рисковать. Он напоминает, что от заражения не спасает даже фешенебельный отель, не считая опасностей, поджидающих туристов во время перелетов.

«Лететь за границу, естественно, соблюдая все меры предосторожности, можно только в случае, если вы уже привиты от COVID-19 или переболели коронавирусной инфекцией. Но не в Турцию, поскольку там можно поймать еще много чего, например, различные энтеровирусные инфекции», — предупреждает собеседник ФАН.

В Европу Онищенко также не советует соваться даже тем, у кого есть возможность туда прорваться через все ограничения.

«Зачем менять шило на мыло? Все же хотят в теплые страны, а в Европе погода примерно такая же, как у нас. Раньше люди с удовольствием ездили в Доминиканы, но в этом году я не советую ездить и туда. Да, там добротный сервис, неплохая эпидемиологическая обстановка, но возвращение в середине января, как раз под наше Крещение, — огромный стресс для организма. На фоне нынешних коронавирусных сложностей не стоит вводить свою адаптационную систему в такой стресс», — говорит он.

Лучше всего провести каникулы в близких климатических зонах — это Подмосковье, среднерусская полоса, Карелия, считает Онищенко.

«Оптимально — свои загородные дачи, а также пансионаты в своем регионе. Что касается жителей нашей Сибири, Дальнего Востока, то близкий климатически Китай, слава богу, закрыт, иначе бы все ринулись туда. Если же говорить об отдыхе в Крыму, в Краснодарском крае, то, планируя его, стоит посмотреть, как там будет складываться эпидемическая ситуация, прежде чем принять решение провести каникулы там», — говорит он.

Но лучше всего в этом году все-таки не рисковать, советует парламентарий.

«Давайте договоримся: этот Новый год лучше всего встречать дома, а новогоднюю декаду провести в своем регионе. Призываю всех вернуться к традиции, к истокам. А экзотикой будем ублажать себя в более благоприятный период», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Отметим, Россия на взаимной основе возобновила сообщение с некоторыми странами, в том числе с Великобританией, Египтом, Кубой, Мальдивами, ОАЭ, Сербией, Грецией, Турцией, Танзанией, Швейцарией, Чехией, Японией. В последние три страны поездки с туристическими целями запрещены, в остальных разрешены, но с соблюдением определенных правил. При планировании поездки желательно запастись тестом об отсутствии COVID-19, также необходимо уточнить, потребуется ли карантин по месту пребывания. Как отмечают туроператоры, значительное количество российских туристов уже запланировало отдых в Турции.