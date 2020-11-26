Медэксперт рассказал, что станет с коронавирусом через несколько лет

Меры для защиты от коронавируса придется соблюдать в течение нескольких лет даже при вакцинации. Об этом в комментарии ФАН заявил доктор медицинских наук, который предпочел остаться анонимным.

Сегодня, 26 ноября, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что у людей, привитых от COVID-19, есть риск заразиться коронавирусом. Заболевание будет протекать в легкой форме и без осложнений в виде пневмонии, поражения сердца, почек и энцефалопатии. Горелов призвал людей не отказываться от защитных масок даже после вакцинации, так как они существенно снижают риск заражения.

Собственный источник Федерального агентства новостей из медицинских кругов рассказал, что действительно после вакцинации люди маловероятно, но могут столкнуться с коронавирусом лицом к лицу. Он считает, что в этом случае вирус будет протекать в легкой форме, без осложнений и последствий.

«Люди, получившие вакцину, будут защищены на 70-90%. Какая-то часть из привитых граждан может заболеть, так как все равно защита для них окажется недостаточной. Заболевание будет переноситься более легко, это правда. После вакцинации необходимо продолжать соблюдать противоэпидемические мероприятия. Никто не знает, у кого уровень иммунитета после вакцинации будет достаточным, чтобы не заразиться совсем, а у кого может быть пробой, из-за чего существует определенный риск заболеть», — сообщил специалист.

Эксперт отметил, что профилактические меры нужно будет соблюдать еще два-три года, так как полностью обезопасить людей от коронавируса пока нельзя.

«Меры предосторожности придется соблюдать, ведь, глядя на человека, невозможно твердо сказать, что он на 100% защищен. На 100% вообще защиты нет, есть просто высокая степень защищенности. Привитые люди будут заражаться гораздо реже, чем непривитые. В этом смысл применения вакцины. Через несколько лет человечество, с одной стороны, будет проэпидемичено, с другой — привито. То есть какая-то часть населения столкнется с вирусом путем заражения, а какая-то познакомится с вирусом через вакцинацию или на фоне вакцинации», — объяснил источник.

Также эксперт заявил, что через несколько лет COVID-19 ослабнет и станет таким же привычным инфекционным заболеванием, что и грипп.

«Вирус приспосабливается к внешней среде и становится более слабым. Существуют высокие шансы, что за несколько лет произойдет значительное ослабление. Вакцинация и естественное притупление вируса сделают заболевание более мягким и добрым. 100 лет назад грипп устроил нам «испанку», погубив при этом десятки миллионов человек. Сейчас ее нет, процессы болезни завершились: люди приобретают иммунитет, с одной стороны, а с другой — и вирус ослабляется. С гриппом мы живем спокойно, не соблюдая особых предосторожностей, только вакцинируемся и стараемся не контактировать с больными. То же самое будет и с коронавирусом. COVID-19 в конечном итоге станет схож с сезонным гриппом, но на это понадобится несколько лет минимум», — объяснил специалист.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что российские производители вакцин против коронавируса близки к выходу на масштабный выпуск препарата. По его словам, объемы производства препарата в России уже в декабре-январе существенно увеличат. Это будет сделано для того, чтобы начать массовую прививочную кампанию. Мурашко добавил, что рассматривается возможность использования научных разработок по вакцинным препаратам. По словам министра, существует несколько инновационных идей, которые могут реализовать в ближайшее время.