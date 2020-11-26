Убитые из-за коронавируса норки «восстают» из-под земли в Дании

Пандемия COVID-19 оказалась опасна не только для людей, но и для животных, беззащитных во время эпидемии. Недавно европейская меховая индустрия оказалась в центре внимания из-за массового уничтожения больных коронавирусом норок на зверофермах в Дании. Это решение обернулось для королевства непредсказуемыми последствиями.

Хроника норочьего «геноцида»

К решению о норочьем «геноциде» датское руководство пришло после сообщений о том, что в 288 из 1139 хозяйств страны у животных обнаружили новый мутировавший штамм вируса SARS-CoV-2, которым заразились 12 человек. Он оказался еще опаснее, поскольку вызывает снижение выработки антител и является еще более устойчивым к любым лекарствам и вакцинам.

В середине ноября власти Дании были вынуждены потребовать от заводчиков уничтожить всех норок, как больных, так и здоровых. Сначала у них не было юридических оснований для этого, однако позже парламенту был предложен законопроект в поддержку этого решения. Фермеры не одобрили данную инициативу правительства и вышли на улицы с протестами.

Несмотря на все это, на данный момент в Дании уже уничтожены порядка 17 млн животных. Об этом сообщало Федеральное агентство новостей. Тем не менее это непростое решение оказалось чревато непредсказуемыми последствиями — убитые норки дают о себе знать.

«Восстание» мертвых норок

Датская пресса опубликовала материал из военно-учебного лагеря Хольстебро, где было организовано массовое захоронение животных. Сейчас тушки тысяч убитых зверьков поднимаются из общей могилы. Это зрелище, транслируемое по национальному телевидению, шокировало зрителей.

Власти поспешили заверить общественность, что в этом «восстании» нет никакой мистики. Дело в том, что при определенных условиях тела по естественным причинам «выталкиваются» из земли из-за газов, возникающих в ходе разложения.

«Газы, выделяющиеся при разложении тела, заставляют его раздуваться и иногда, в худшем случае, действительно выталкивают его из захоронения наружу», — рассказал журналистам представитель полиции.

Местные жители проявили обеспокоенность возможным распространением инфекции от убитых животных, однако власти успокаивают жителей обещаниями перезахоронить норок на глубине 2,5 метра.

Ранее в материалах ФАН сообщалось и о другой проблеме Дании в животноводческом секторе. Из-за недавней вспышки птичьего гриппа в Дании было принято решение об уничтожении не менее 25 тысяч цыплят.