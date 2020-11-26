Турция вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19

Турция в ежедневной статистике указала все случаи коронавирусной инфекции, а не только госпитализированных пациентов. Это сделало ее третьей страной в мире по количеству зараженных.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что государство перешло на политику открытого тестирования. По новым данным, количество заболевших в день равняется 28 351. Это в несколько раз превышает показатели, которые Турция публиковала ранее. Теперь страна стоит в COVID-рейтинге сразу после США и Индии.

История обмана

О фальсификации данных турецкого Минздрава начали говорить еще несколько месяцев назад. Местные журналисты заметили, что в официальной статистике графу с количеством «случаев» поменяли на «больных». То есть, отражалось только число пациентов, проходящих лечение в медучреждениях. Тогда как зараженные на домашнем карантине оставались в слепой зоне.

Эксперты начали говорить о реальном масштабе распространения коронавируса в стране. Так, турецкий чиновник утверждал, что случаев в пять раз больше, чем в показателях ведомства. Заведующий кафедрой инфекционных болезней Университета Хаджеттепе Мехмет Джейхан посчитал, что число зараженных десятикратно занижается.

Обман возмутил и жителей государства. В Twitter-аккаунте Фахреттина Коджа началась массовая критика политика. Граждане требовали обнародовать реальные данные по эпидемиологической ситуации. Министр попытался оправдать искажение статистики тем, что «не каждый человек с положительным тестом имеет симптомы», однако это усугубило негодование.

Даже несмотря на фальсификацию, наблюдался постоянный рост заболеваемости. Медики назвали запоздалые ограничительные меры правительства «преднамеренным убийством». Комендантский час и обязательный масочный режим не смогли стабилизировать вспышку пандемии в стране.

Раскрытие правды

Когда работники междучреждений и жители потребовали закрыть Турцию на карантин, Коджа вдруг показал реальное число зараженных в день.

Министр признал, что статистика отражала только госпитализированных больных. Он заявил, что такой способ публикации данных пересмотрел Научный комитет и принял решение отказаться от него. Политик пообещал, что теперь будут учитываться пациенты с COVID-19 без симптомов. Отмечается, что уже подписан контракт на 50 миллионов вакцин из Китая.

Однако не объясняется, почему переход на открытую систему тестирования совершили именно сейчас. Анкара скрывала число зараженных, чтобы не прекращать поток отдыхающих, обеспечивающий экономику страны. Пока неизвестно, связано ли «признание» Минздрава с окончанием туристического сезона или нет.

Ранее Роспотребнадзор подтвердил опасения Федерального агентства новостей об угрозе отдыха в Турции для россиян. Ведомство заявило, что 90 процентов граждан РФ заболели коронавирусом после отпуска.