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Гитарист Маркес рассказал, чем завершился его конфликт со Стасом Михайловым

Гитарист Маркес рассказал, чем завершился его конфликт со Стасом Михайловым

Вячеслав Кузнецов (сценическое имя Слава Маркес), экс-гитарист Стаса Михайлова, рассказал ФАН, что уладил отношения со своим бывшим работодателем и взаимных претензий у них больше не осталось. Кузнецов не исключает, что в будущем снова возобновит сотрудничество с коллективом Михайлова.

Ранее Вячеслав Кузнецов обвинил Стаса Михайлова в отсутствии поддержки музыкантам коллектива на время отмены концертов из-за пандемии COVID-19. Заявления Кузнецова вызвали скандал — от пресс-службы Михайлова и сотрудников его коллектива последовали опровержения. Утром в четверг, 26 ноября, Кузнецов опубликовал в своем Instagram пост с отказом от всех обвинений в адрес Михайлова и с извинениями певцу и его близким за причиненные неприятности.

Гитарист Маркес рассказал, чем завершился его конфликт со Стасом Михайловым

В комментарии для ФАН гитарист подтвердил свою позицию.

«Мы все это время достаточно много общались и со Стасом [Михайловым], и с Инной [Михайловой, супругой певца]. Между нами не осталось никаких обид и претензий. Я с лета не участник коллектива артистов [Стаса Михайлова], поэтому знать объективно ситуацию [в коллективе], в том числе по поддержке музыкантов, не могу. Мои комментарии могли принести переживания Стасу, его семье, всем нам», — отметил Кузнецов.

По словам гитариста, он жалеет, что его слова спровоцировали скандал и причинили кому-то боль.

«Хочу, чтобы люди относились друг к другу добрее и внимательнее, чтобы все были здоровы», — подчеркнул Кузнецов.

На вопрос, рассматривает ли он перспективы возобновления сотрудничества с коллективом Стаса Михайлова, Кузнецов ответил, что не исключает такой возможности.

«Думаю, жизнь покажет. Творческая работа не остановлена, творческие мысли есть. Нужно идти вперед. Может быть, и у Стаса будут идеи сотрудничества. Честно сказать, буду рад, если появится возможность вернуться к идее сотрудничества, чтобы быть в команде Стаса Михайлова», — отметил Вячеслав Кузнецов.

Ранее ФАН опубликовал интервью с Кузнецовым, в котором тот подверг критике выступление Стаса Михайлова на одном из шоу, в ходе которого певец заявил, что во время пандемии поддерживает своих музыкантов. В команде Михайлова все обвинения опровергли.

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