Торговый фестиваль «Сделано в Сирии» стартовал в Латакии

Латакия, 26 ноября. Ежемесячный торговый фестиваль «Сделано в Сирии» стартовал в городе Джебла, расположенном на побережье Средиземного моря в провинции Латакия. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Мероприятие проходит в 108 раз и считается одним из самых крупных и популярных среди местных предпринимателей и ремесленников. В акции, организованной промышленной палатой Дамаска в кинозале Аль-Фирдоус, принимает участие более 100 компаний из разных провинций арабской республики.

Глава дамасской промышленной палаты Самер аль-Дибс рассказал, что целью фестиваля является не только помощь и развитие бизнеса, но и обеспечение сирийских граждан всеми необходимыми продуктами по низким ценам.

Организаторы акции планируют распределить ваучеры на сумму 5000 сирийских фунтов каждой семье, в которой есть погибшие в борьбе с терроризмом. Самер аль-Дибс отметил, что это позволит помочь им преодолеть трудности.

Глава организационного комитета фестиваля Талал Каладжи сообщил, что в этом году наблюдается большой интерес к мероприятию со стороны предпринимателей и покупателей. Многие сирийцы приезжают, чтобы оптом закупиться продукцией, так как многие товары продаются со скидкой от 15 до 35%.