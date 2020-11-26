Тройное убийство произошло в курортной Анталье

Анталья, 26 ноября. Автомобиль с тремя телами обнаружили на одной из центральных улиц курорта в Турции.

По данным издания News-Turk, кровавая расправа произошла накануне в районе Кепез. Очевидцы услышали выстрелы из салона Rangе Rover и вызвали полицию. Жандармы прибыли на место ЧП и нашли машину с трупами.

В ходе опроса свидетели рассказали, что видели подъезжающую иномарку, которая остановилась на запрещающий сигнал светофора. Спустя несколько секунд прозвучали три выстрела.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности погибших и изучили место преступления при содействии криминалистов. По версии следствия, конфликт произошел между Мехметом А., Мустафой Т. и Нихатом Т. на фоне дележки недвижимости. В результате мужчины устроили перестрелку, в которой никто не выжил. Все тела направлены в морг для судмедэкспертизы. По факту тройного убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что турок случайно застрелил друга и залил его бетоном.