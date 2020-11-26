Экс-депутат Рады рассказал, какую «многоходовку» готовит Кравчук России

Глава украинской делегации Леонид Кравчук в Трехсторонней контактной группе по Донбассу подтвердил приверженность Киева «нормандским договоренностям» и потребовал от России определить свою позицию. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник объяснил, какую «многоходовку» готовит Кравчук.

Глава украинской делегации подчеркнул, что основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата, а также Минские договоренности. Он подтвердил позицию Киева придерживаться их реализации.

Также Кравчук потребовал от России официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году.

Экс-депутат Рады Владимир Олейник объяснил, что скрывается за требованиями Кравчука к России определить свою позицию по Минским соглашениям.

«Мы хорошо знаем науку, которую использует Леонид Макарович. Это такой хитрец!» — отметил Олейник.

По словам эксперта, Киев хочет отодвинуть от переговорного процесса представителей ЛНР и ДНР, показать Россию, как сторону конфликта, и сказать, что Украина имеет дело с Россией, а не с какими-то еще двумя субъектами. Это попытка политически увязать Россию, а дальше Запад мечтает зафиксировать ее мнимое прямое участие в конфликте и лишить Москву права вето в ООН.

«Это многоходовка, которую уже просчитали российские дипломаты. Я знаю их достаточно резкую реакцию, в том числе Бориса Грызлова. Это абсолютно непонятное предложение Кравчука. Это несерьезные переговоры, абсолютно ни о чем», — заключил политолог.

Напомним, гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.

Ранее Кравчук предложил «План совместных шагов» для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.