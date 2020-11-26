Примаков объявил награду за сведения об осквернителях могил в Европе

В городе Обяляй в Литве неизвестные осквернили братское кладбище советских воинов. Данный инцидент может стать причиной нового международного скандала, который рискует повлечь за собой последствия для вандалов. Об этом сообщает международное информационное агентство Sputnik.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков остро отреагировал на это происшествие на личной странице в социальной сети Facebook.

«В Литве осквернили могилы советских солдат — братское захоронение в Обяляй. Не памятники просто — а именно братское захоронение. Тот/те, кто это совершил — конченные ублюдки», — написал Примаков.

При этом он отметил, что теперь российская сторона будет требовать от литовского руководства реального расследования, которое должно повлечь за собой наказание виновных в этом происшествии.

«Мы обратимся к властям Литвы: позволительны ли в нынешней Литве надругательства над могилами как таковыми или для могил советских солдат сделано исключение и над ними глумиться можно?», — задался вопросом глава Россотрудничества.

Также политик отметил, что теперь, когда нет надежды на местные власти, он намерен предпринять усилия по поиску в Литве неправительственной организации, которая сможет осуществлять надзор и ухаживать за могилами.

В заключение он объявил награду «за голову» осквернителей могил — политик пообещал заплатить 50 тысяч рублей тому, кто поможет ему найти вандалов и достоверные доказательства их вины.