Экс-гитарист Стаса Михайлова публично извинился за свои обвинения в адрес певца

Экс-гитарист Стаса Михайлова Вячеслав Кузнецов дезавуировал обвинения, выдвинутые им ранее против своего бывшего работодателя, а также принес певцу публичные извинения. Ранее ФАН опубликовал комментарий музыканта Вячеслава Кузнецова, выступающего под сценическим псевдонимом Слава Маркес, ранее работавшего в коллективе, возглавляемого Стасом Михайловым.

Вячеслава Кузнецова, по его словам, возмутило заявление Михайлова в одном из телешоу, в котором певец заявил, что помогает своим сотрудникам финансово в связи с отсутствием концертов во время пандемии. Кузнецов утверждал, что заявление Михайлова о помощи музыкантам является ложью. Он также обвинил своих бывших коллег в том, что они выгораживают Михайлова, заявляя для СМИ, что получают поддержку.

Представители Михайлова связались с ФАН и опровергли обвинения Кузнецова, уточнив, что гитарист уже полгода не работает в коллективе и не может знать, что там сейчас происходит. Ранее пресс-секретарь певца Анна Исаева рассказала, что Кузнецов был уволен в связи с отказом поехать на концерт в Якутию из-за финансовых претензий.

В беседе с ФАН Исаева отметила, что гитарист уже раскаялся в том, что наделал столько шума и оскорбил стольких людей. Он готов решить дело миром, отозвать свои обвинения и принести публичные извинения.

В настоящее время Вячеслав Михайлов уже опубликовал в своем Instagram запись с опровержением своих предыдущих заявлений и извинениями, которые он принес Стасу Михайлову и его близким.