Для многих из нас в это непростое для экономики и наших кошельков время аренда квартиры является единственным доступным вариантом жилья. При этом как только заходит разговор об аренде недвижимости, следом возникает логичный вопрос о том, как же правильно составить договор. Мы решили подробно разобрать эту тему, узнать все нюансы и выявить подводные камни. А помогла нам в этом адвокат Екатерина Антонова.

Что из себя представляет договор аренды

Мы выяснили, что договор аренды — это документ, который подтверждает, что между арендодателем и арендатором есть коммерческие отношения. Их суть состоит в предоставлении во временное пользование объекта недвижимости. То есть владелец квартиры или дома предоставляет свою недвижимость другому человеку за определенную плату.

Обычно в договоре указывается следующее:

информация о людях, которые его заключили;

сведения о самой квартире/доме/комнате, которые в себя включают город, район, улицу, дом и этаж;

срок, на который заключен документ;

установленная плата за аренду;

условия продления или расторжения договора.

Порой люди прописывают и другие условия — все зависит от ситуации. Затем к бумаге прилагают еще один документ, в котором подробно описывается имущество, находящееся в квартире до заселения новых жильцов. Арендодателю здесь важно отразить состояние мебели, техники и другой домашней утвари, чтобы избежать недоразумений при расторжении документа. А арендатор со своей стороны это все подтверждает.

Виды договоров аренды

Несмотря на общую суть, договоры аренды бывают разных видов. Все зависит от сроков и от лица, берущего недвижимость в аренду:

простой (действует около года и заключается либо физическим, либо юридическим лицом);

договор коммерческой аренды (сторонами договоренности являются юридические лица);

договор соцаренды/найма (обычно такой вид договора заключается между органами муниципалитета и людьми, которым очень нужно жилье. В пользование таким гражданам, как правило, предоставляется комната или коммунальная квартира уже с имеющимися жильцами);

субаренды (арендатор с согласия арендодателя сдает недвижимость третьим лицам).

Особое внимание стоит уделить сдаче квартиры иностранным гражданам. При его оформлении гражданин иностранного государства в обязательном порядке должен предоставить данные своего паспорта и предъявить разрешение на временное проживание в России. Если человек отказывается предоставить эти документы, то такой договор лучше не оформлять вовсе.

Стандартной процедурой является оформление договора между собственником квартиры и юридическим лицом, которое хочет обеспечить жильем своих сотрудников. В этом случае процедура производится в обычном порядке.

Как правило, договоры аренды заключают на 10-11 месяцев, чтобы не регистрировать документ в Росреестре, не платить налогов и пошлин. И хоть по закону эта процедура обязательна, многие ею пренебрегают.

Правила составления договора аренды квартиры

Сейчас благодаря Интернету с легкостью можно найти любую требуемую форму документа. По определенным шаблонам и составляется договор аренды, поскольку так вы сможете не перегружать его лишней информацией и наоборот — не забудете ничего важного.

Но все-таки — как верно составить документ? По словам эксперта, перед этой процедурой необходимо проверить следующее:

паспорта арендатора /арендодателя;

выписку из ЕГРН с целью подтвердить право собственности на квартиру арендодателя;

узнать количество собственников и зарегистрированных лиц в этой квартире;

просмотреть квитанции об уплате коммунальных услуг и отсутствии задолженности.

После чего в документ заносятся такие сведения:

персональные и контактные данные обеих сторон;

адрес, по которому располагается недвижимость и ее кадастровый номер;

описание квартиры или дома (включая ремонт, мебель, имеющуюся технику и другие особенности);

установленный порядок оплаты, к которому пришли обе стороны, и сумма аренды за месяц;

время действия договора и возможность или невозможность его последующего продления;

дата подписания документа, подписи обеих сторон и расшифровки.

Документ составляется в двух экземплярах, один из которых отдается арендодателю, другой — арендатору. Затем квартира принимается по акту приемки. Каждому участнику сделки стоит тщательно проверить все пункты, чтобы избежать ошибок и недопониманий.

Сразу после составления важных бумаг арендатор вносит предоплату на один или два месяца вперед: первая сумма за первый месяц проживания, вторая — за последний. Передача денег также закрепляется в специальном акте, который прикрепляется к договору.

Самые важные пункты в документе

Договор аренды сам по себе безусловно является важной и ценной частью сделки. Однако есть пункты, которые точно нельзя недооценивать. Поэтому мы предлагаем заранее изучить все нюансы и верно составить документ.

Правильно обозначьте предмет договора — вы должны хорошо описать сдаваемую квартиру, ее площадь, все что в ней находится, а также ее месторасположение. Подробно опишите правила для проживания новых жильцов. Под этим понятием подразумевается число людей, которые могут жить в сдаваемой квартире, могут ли они заводить домашних питомцев, приглашать гостей и прочее. Общие положения документа (в пункте описываются условия проживания арендатора в квартире: ремонт или изменение состава сдаваемого имущества). Отразите обязанности и права сторон. Обязательно обсудите заранее и задокументируйте обязанность арендатора оплачивать коммунальные услуги, если это потребуется. Обязательно опишите, при каких обстоятельствах можно расторгнуть или продлить договор. Составьте график платежей. Пропишите период действия документа.

Расторжение и продление договора аренды

Если договор был заключен на 10-11 месяцев, как мы говорили ранее, то его с легкостью можно продлить на тот же срок, составив дополнительное соглашение. При этом сторонам нужно обговорить возможные изменения в стоимости аренды и графике оплаты недвижимости. В новом договоре эти изменения фиксируются, и документ подписывается так же, как и в первый раз.

Что касается расторжения, то эксперт дала нам полезный совет.

«Договор можно расторгнуть досрочно в случае соглашения сторон, по решению суда в случае нарушения условий договора или по волеизъявлению одной из сторон, а также при отказе от исполнения договора одной из сторон», — констатировала собеседница ФАН.

Где найти образцы договоров

Как мы упоминали ранее, образцы всех необходимых документов сейчас есть в открытом доступе. Все образцы договоров и дополнительных соглашений можно скачать на любом юридическом сайте. Они бывают нескольких видов:

стандартный — заключается физическими лицами и содержит в себе самые основные пункты, о которых мы говорили ранее (оплата, время проживания, данные арендатора и арендодателя);

упрощенный — короткий и простой вариант, который подходит лицам, знающим друг друга. Коллеги, друзья или просто знакомые могут заключить этот договор, поскольку доверяют друг другу;

с приложениями — к нему прилагают графики платежей, особые условия проживания и прочие документы, которые были подписаны во время осуществления сделки.

Что будет, если сдать квартиру без договора

Когда вы покупаете технику, вам всегда предлагают оформить гарантийный талон. С ним в течение определенного времени вы сможете сдать неработающий приобретенный товар и быстро обменять его на новый. И это касается техники даже самых крупных и известных производителей.

Точно так же и с квартирой. Вряд ли вы доверите свое жилье чужим людям, не взяв с них задокументированное обещание об исправной оплате и бережном обращении с имуществом. В СМИ не раз мелькали новости о том, как нерадивые арендаторы оставляли после себя в квартирах полный разгром, горы мусора, крали имущество, устраивали потопы и пожары, а разрешать все проблемы приходилось хозяевам квартир, которые в дальнейшем попадали на крупные штрафы.

Да, договор действительно можно не составлять, если вы сдаете квартиру родственникам, близким друзьям и хорошим знакомым, в которых вы уверены на 100%. В остальных случаях юристы всегда рекомендуют перестраховываться и не забывать про важные документы.