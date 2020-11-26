Как восстанавливают уникальные дома из глины в сирийской Ракке

Жители деревень в провинции Ракка восстанавливают свои глиняные дома, поврежденные боевиками вооруженных группировок. Как идет ремонт жилых зданий при помощи древней технологии — читайте в материале специального корреспондента ФАН.

Специальный глиняный раствор с давних времен используется для строительства в этом регионе из-за низкой стоимости. Для изготовления «строительных блоков» из глины требуются лишь грязь и солома, которая остается после уборки урожая пшеницы и ячменя, а также наличие источника воды.

Глава муниципалитета провинции Ракка Мутасим аль-Шибли рассказал, что в прошлом жители небольших населенных пунктов строили свои дома исключительно при помощи глиняных блоков. За последние несколько десятилетий, конечно, многие перешли на бетонные конструкции, но сейчас старый метод вновь получает распространение.

«Большинство людей в провинции Ракка — простые рабочие, которые имеют ограниченный доход. Строительство дома с использованием цемента для них слишком дорого, поэтому в ход идут проверенные временем, простые и дешевые технологии», — говорит Мутасим аль-Шибли.

Построенные из глины здания устойчивы даже к самым неблагоприятным погодным условиям. Они отлично подходят для этого региона, поскольку сохраняют холод летом, а зимой — тепло. По словам главы муниципалитета, это еще одна причина интереса к такому жилью со стороны простых сирийцев.

Небольшие мастерские по производству глиняных блоков для строительства начинают свою работу в мае каждого года, когда в провинцию Ракка приходит высокая температура. Удовлетворить растущий спрос помогает поддержка бизнеса со стороны правительства, а также программы занятости среди населения.