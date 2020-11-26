Диего Марадону посмертно назвали педофилом и насильником в соцсетях

25 ноября 2020 года прославленный аргентинский футболист Диего Марадона скончался от сердечного приступа на шестьдесят первом году жизни.

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает о том, как величайшего футболиста планеты накрыла волна обвинений в педофилии и насилии.

«Ты сделал нас безмерно счастливыми»

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур по одному из самых легендарных граждан этой южноамериканской страны и написал в своих социальных сетях следующее:

«Ты привел нас на вершину мира. Ты сделал нас безмерно счастливыми. Ты был величайшим из всех. Спасибо, что ты существовал, Диего. Мы будем скучать по тебе всю жизнь».

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.



Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

Слова президента, казалось бы, абсолютно приемлемые и логичные в такой ситуации, вызвали волну возмущения как среди граждан Аргентины, так и жителей других латиноамериканских стран. Пользователи социальных сетей возмутились официальным трауром, которого удостоился «наркоман, насильник и педофил».

El presidente decretó 3 días de luto, y por todas las compañeras que nos faltan cuantos? #Maradona #Maradonapedofilo — ????????????????????????????????ᴸᵒᵛᵉˢ ˢˡᵃˢʰ (@Violetaxweasley) November 25, 2020

No endiosen al mounstro que fue Maradona, agresor, pederasta, drogadicto, alcohólico, mal padre, mal esposo... Etc #maradonapedofilo — María Isabel (@marisacordoval) November 25, 2020

Некоторые из пользователей пошли еще дальше и призвали мировую общественность «праздновать кончину Диего Марадоны».

Справедливости ради, его репутация всегда оставляла желать лучшего. В первую очередь гениального спортсмена обвиняли в употреблении кокаина (что впоследствии стоило ему карьеры), связях с Каморрой (прим. авт. – неаполитанская организованная преступная структура, аналогичная мафии) и безответственном отцовстве (на сегодняшний день признания удалось добиться только пяти детям Марадоны, двоим из них – лишь после суда).

Фотографии с Кубы

Несколько лет назад в социальных сетях появились фотографии молодого Диего весьма фривольного характера. Порядком раздобревший гений футбола прижимал к себе двух молоденьких девушек. Слишком молоденьких.

Фотографии снова всплыли в июне 2020 года, когда хакерская группировка Anonymous опубликовала перечень знаменитостей, которые, по их сведениям, практиковали педофилию. Фамилия Марадоны оказалась в их числе. Адвокат Марадоны, Матиас Морла, признал, что данные снимки сделаны на Кубе приблизительно в 2000-2004 годах, однако отрицал все обвинения в сексе с несовершеннолетними.

Однако один из предполагаемых детей Марадоны, кубинец Сантьяго Лара, подал иск о признании отцовства к бывшему футболисту. В ходе судебного заседания выяснилось, что его мать, Наталья Гарат, на момент беременности была несовершеннолетней.

Обвинения в насилии

Также в социальные сети просочилась видеозапись с участием Марадоны и его бывшей девушки Росио Оливы. На записи футболист толкает и бьет ее.

В ответ на обвинения в домашнем насилии футболист заявил, что нанес удар по телефону, а девушку никогда не трогал.

Ранее, в 2006 году, Диего разбил стакан о голову женщины, поспорившей с его дочерью, в баре на острове Бора-Бора. Пострадавшей наложили восемь швов.

Символичный день

Смерть Марадоны совпала не только с годовщиной смерти его кумира Фиделя Кастро. 25 ноября также прошел Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Комментаторы в Сети не могли пройти мимо такого совпадения.

Irónico no? Que en el día en contra de la violencia hacia la mujer se idolatre tanto a un machito abusador, pedófilo y maltratador solo por jugar bien a la pelota? En fin la hipotenusa ???? #diacontralaviolenciadegenero #Maradona #maradonapedofilo — imagine (@RivasConzuelo) November 25, 2020

«Иронично, не так ли, в день борьбы с насилием в отношении женщин так боготворят мелкого обидчика и педофила только за то, что он хорошо играет в мяч?».

¿Os imagináis un país donde se decretan tres días de duelo por un torturador prostituyente, un pedófilo y un maltratador? pic.twitter.com/Kw1m8JFnvm — Hembra (@Llega_Ixtab) November 25, 2020

«Можете ли вы представить себе страну, где объявили трехдневный траур по мучителю, педофилу и насильнику?».

Casi poético que el viejo haya muerto hoy, nos recuerda que #maradonapedofilo es uno menos. Celebremos. — María Galicia (@MaraGalicia9) November 26, 2020

«Почти поэтично, что старик умер сегодня, это напоминает нам, что на одного педофила стало меньше. Празднуем».

С каждым часом сообщений под хештегом #Maradonapedofilo становится все больше, причем среди пользователей — не только феминистки и защитники прав женщин. Похоже Марадоне грозит посмертная слава Харви Вайнштейна от спортивного мира. По крайней мере, на родине.