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Диего Марадону посмертно назвали педофилом и насильником в соцсетях

Диего Марадону посмертно назвали педофилом и насильником в соцсетях

25 ноября 2020 года прославленный аргентинский футболист Диего Марадона скончался от сердечного приступа на шестьдесят первом году жизни.

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает о том, как величайшего футболиста планеты накрыла волна обвинений в педофилии и насилии.

«Ты сделал нас безмерно счастливыми»

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур по одному из самых легендарных граждан этой южноамериканской страны и написал в своих социальных сетях следующее:

«Ты привел нас на вершину мира. Ты сделал нас безмерно счастливыми. Ты был величайшим из всех. Спасибо, что ты существовал, Диего. Мы будем скучать по тебе всю жизнь».

Слова президента, казалось бы, абсолютно приемлемые и логичные в такой ситуации, вызвали волну возмущения как среди граждан Аргентины, так и жителей других латиноамериканских стран. Пользователи социальных сетей возмутились официальным трауром, которого удостоился «наркоман, насильник и педофил».

Некоторые из пользователей пошли еще дальше и призвали мировую общественность «праздновать кончину Диего Марадоны».

Справедливости ради, его репутация всегда оставляла желать лучшего. В первую очередь гениального спортсмена обвиняли в употреблении кокаина (что впоследствии стоило ему карьеры), связях с Каморрой (прим. авт. – неаполитанская организованная преступная структура, аналогичная мафии) и безответственном отцовстве (на сегодняшний день признания удалось добиться только пяти детям Марадоны, двоим из них – лишь после суда).

Фотографии с Кубы

Несколько лет назад в социальных сетях появились фотографии молодого Диего весьма фривольного характера. Порядком раздобревший гений футбола прижимал к себе двух молоденьких девушек. Слишком молоденьких.

Диего Марадону посмертно назвали педофилом и насильником в соцсетях

Фотографии снова всплыли в июне 2020 года, когда хакерская группировка Anonymous опубликовала перечень знаменитостей, которые, по их сведениям, практиковали педофилию. Фамилия Марадоны оказалась в их числе. Адвокат Марадоны, Матиас Морла, признал, что данные снимки сделаны на Кубе приблизительно в 2000-2004 годах, однако отрицал все обвинения в сексе с несовершеннолетними.

Однако один из предполагаемых детей Марадоны, кубинец Сантьяго Лара, подал иск о признании отцовства к бывшему футболисту. В ходе судебного заседания выяснилось, что его мать, Наталья Гарат, на момент беременности была несовершеннолетней.

Обвинения в насилии

Также в социальные сети просочилась видеозапись с участием Марадоны и его бывшей девушки Росио Оливы. На записи футболист толкает и бьет ее.

В ответ на обвинения в домашнем насилии футболист заявил, что нанес удар по телефону, а девушку никогда не трогал.

Ранее, в 2006 году, Диего разбил стакан о голову женщины, поспорившей с его дочерью, в баре на острове Бора-Бора. Пострадавшей наложили восемь швов.

Символичный день

Смерть Марадоны совпала не только с годовщиной смерти его кумира Фиделя Кастро. 25 ноября также прошел Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Комментаторы в Сети не могли пройти мимо такого совпадения.

«Иронично, не так ли, в день борьбы с насилием в отношении женщин так боготворят мелкого обидчика и педофила только за то, что он хорошо играет в мяч?».

«Можете ли вы представить себе страну, где объявили трехдневный траур по мучителю, педофилу и насильнику?».

«Почти поэтично, что старик умер сегодня, это напоминает нам, что на одного педофила стало меньше. Празднуем».

С каждым часом сообщений под хештегом #Maradonapedofilo становится все больше, причем среди пользователей — не только феминистки и защитники прав женщин. Похоже Марадоне грозит посмертная слава Харви Вайнштейна от спортивного мира. По крайней мере, на родине.

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