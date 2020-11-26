Иран согласен выплатить компенсации за сбитый в январе украинский лайнер

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый в январе украинский самолет в соответствии с международными нормами. Об этом заявила вице-президент по правовым вопросам Лая Джонейди. Одинаковый размер выплат устанавливается для родственников всех жертв вне зависимости от их гражданства.

Переговоры Ирана и Украины на тему этой катастрофы проводятся с лета текущего года. В октябре окончился второй раунд, а следующий запланирован на конец ноября — начало декабря.

Федеральное агентство новостей напоминает, что трагедия произошла 8 января. Украинский самолет совершал рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, практически сразу после взлета был сбит силами противовоздушной обороны Ирана. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. В результате катастрофы никто из 176 пассажиров не выжил.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане в августе сообщил, что бортовые самописцы фиксировали разговоры экипажа украинского самолета еще некоторое время после взрыва. Судя по полученным данным, двигатели Boeing после попадания первой ракеты продолжали работать.

«Речевой самописец записывал еще 19 секунд после взрыва первой ракеты», — сказал Зангане, добавив, что вторая ракета настигла свою цель еще через 25 секунд.

Правительство Ирана незадолго до падения украинского пассажирского самолета переместило комплекс ПВО, из-за чего в системе произошел сбой. Об этом говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана. Также в опубликованном отчете сказано, что причиной аварии стала человеческая ошибка.