США могут нанести удар по Ирану под предлогом борьбы с «Аль-Каидой»

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За последние пять лет в Пентагоне неоднократно отчитывались о ликвидации высокопоставленных боевиков международной террористической организации «Аль-Каида»1 по всему миру. Удары наносились по сирийскому филиалу — группировке «Хурас ад-Дин» — непрестанно велись операции в Афганистане.

Ветераны организации, внесенные в списки международных террористов, один за одним уничтожались, власти США зарабатывали очки в глазах собственного электората и мировой общественности. Сегодня в живых — по версии США — остался единственный заместитель лидера «Аль-Каиды», который якобы находится на территории Ирана. И лишь вопрос времени, когда в Госдепе прямо обвинят Тереган в прямом руководстве террористической организацией.

Редакции Telegram-каналов «Рыбарь» и «Афганская голубка» рассказывают, откуда на территории Ирана взялись заместители главы «Аль-Каиды», и чем США выгодно их присутствие там.

Тайная спецоперация

13 ноября в американском издании New York Times сообщили об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды».

Египтянин Абдулла Ахмад Абдулла (он же «Абу Мухаммад аль-Мысри») был застрелен в Тегеране агентами израильских спецслужб. Произошло это еще 7 августа — в годовщину атак «Аль-Каиды» на посольства США в Кении и Танзании, одним из главных организаторов которых как раз и являлся аль-Мысри. Далее говорилось, что о гибели террориста ходили слухи, которые не удавалось подтвердить: «Аль-Каида» умолчала о гибели одной из своих ключевых фигур, Иран сохранил ликвидацию аль-Мысри в тайне, а ответственность за эту успешную операцию не взяла на себя ни одна страна. И только три месяца спустя американская пресса пролила свет на произошедшее.

Israeli agents shot Abu Muhammad al-Masri on the streets of Tehran at the behest of the U.S., officials said, but no one — Iran, Al Qaeda, the U.S. or Israel — has publicly acknowledged the killing. https://t.co/BumeZ1703e — Michael Slackman (@meslackman) November 14, 2020

Факт ликвидации аль-Мысри начали подтверждать все мировые таблоиды и ближневосточные СМИ — в особенности, относящиеся к странам, традиционно оппозиционным по отношению к Ирану.

صنفته #الولايات_المتحدة بالرجل الثاني في التنظيم واغتيل وسط #طهران.. تفاصيل مثيرة حول مقتل الرجل الثاني في #القاعدة "أبو محمد المصري"#الحدث pic.twitter.com/pLumQPBQa9 — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) November 14, 2020

Тегеран сообщение NYT категорически отверг. Суть опровержения сводилась к следующему: аль-Мысри не был убит в Иране, поскольку его, как и других террористов, там не было и быть не могло. Представитель иранского МИД Саид Хатибзаде назвал публикацию NYT «голливудским сценарием» и призвал журналистов «не попадаться на удочку американского и израильского режимов».

Iran denies claims al-Qaeda member killed in Tehran https://t.co/vuVrZV6fw8 pic.twitter.com/b3cZxXrXOU — Al Jazeera News (@AJENews) November 14, 2020

19 ноября во французском издании «Либерасьон» со ссылкой на некий анонимный высокопоставленный источник в «Аль-Каиде» подтвердили смерть Абу Мухаммада аль-Мысри в Тегеране, апеллируя к словам «мученик, почивший на пути к желаемому». Официального заявления от террористической организации так выпущено и не было.

Агентство Reuters и вовсе пишет, что в октябре высокопоставленный источник в афганских спецслужбах, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что аль-Мысри, долгое время находившийся в списке самых разыскиваемых ФБР террористов, был убит в районе Пасдаран в Тегеране. Агентство не смогло подтвердить эту информацию и не опубликовало ее даже в виде предположения, однако после выхода статьи NYT сослалось на нее.

Тем не менее, разговоры не прекратились: в одной из иранских тюрем находится Мухаммад Салах ад-Дин Зейдан, также известный как «Сейф аль-Адель», который может стать основным претендентом на роль лидера «Аль-Каиды», если слухи о смерти Аз-Завахири все-таки подтвердятся.

Знакомый почерк

7 августа в Тегеране действительно погибли два человека. В местных новостях говорилось, что около 21:00 по местному времени неизвестными на мотоцикле были убиты двое ливанских граждан: профессор Хабиб Дауд (58 лет) и его дочь Марьям (27 лет). В сообщениях было указано точное место (пересечение улицы Пасдаран и Гюлистан 1) и детали произошедшего — мотоциклист приблизился к машине профессора со стороны водителя и выстрелил пять раз. Уже 8-9 августа в фарсиязычных соцсетях стали появляться сообщения о том, что стиль убийства напоминает внешнюю разведку Израиля «Моссад», а Хабиб Дауд был высокопоставленным членом «Хезболлы».

شلیک به پدر و دختر لبنانی در تهران

قتل یا «ترور شبیه سمپات‌های موساد»



کانال‌های تلگرامی قدس٬ آتش به اختیاران مجازی و … به مرور اخبار بیشتری مربوط به حبیب داوود منتشر کردند؛ اخباری که دلالت بر عضویت او در حزب‌الله لبنان داشت.https://t.co/ZP5AyWjzzv pic.twitter.com/iJ0pbHxlKY — زیتون (@zeitoons) August 9, 2020

Стиль, к слову, действительно похож. В 2010-2012 годах несколько иранских ученых-ядерщиков тоже погибли от пуль мотоциклистов. В 2018 году в Куала-Лумпуре был таким же образом застрелен палестинский ученый Фади Мухаммад аль-Батш, оказавшийся членом группировки ХАМАС. Малайзия обвинила в его убийстве Израиль.

«То, что убийцы использовали мотоцикл, как это случалось в прошлых операциях «Моссада» и то, как профессионально было совершено убийство, указывает на причастность внешней разведки», — сказал тогда каналу Al Jazeera израильский журналист Ронен Бергман, автор книги «Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций».

Вот только убийства на мотоциклах — не такая уж и большая редкость для ближневосточных стран. Подобное происходит и в Сирии, и Ираке — и умирают не только связанные с Ираном лица. Произошедшее походит на попытку выдать желаемое за действительное — некто убил связанного с «Хезболлой» мужчину в центре Тегерана, а окружающих уверили, что по улицам иранской столицы разгуливает второй по важности человек в «Аль-Каиде».

Религия — не помеха

В англоязычной прессе много пишут о том, что после терактов 11 сентября 2001 года и вторжения войск США в Афганистан аль-Мысри, аль-Адель и десятки других членов «Аль-Каиды» вместе с семьями нашли прибежище на территории Ирана. Почему шиитская страна приняла суннитов-экстремистов, никто из авторов объяснить не может: некоторые ссылаются на то, что у обоих есть общие враги — Америка и Израиль, другие намекают, что террористы «Аль-Каиды» проходили тренировку в лагерях поддерживаемой Ираном «Хезболлы» и взаимодействовали с силами «Кудс». Причем, по распространяемым турецким агенством Anadolu слухам, убежище некоторым бежавшим с территории Афганистана членам «Аль-Каиды» предоставлял лично командующий силами «Кудс» Касем Сулеймани.

Согласно статье NYT, аль-Мысри якобы находился в Иране под следствием, а в действительности с 2015 года жил на свободе в одном из северных районов Тегерана вместе со своей дочерью Марьям, вдовой Хамзы, сына Усамы бен Ладена. При этом он находился под защитой Корпуса стражей исламской революции и даже выезжал за границу — главным образом в Афганистан, Пакистан и Сирию.

Отношения Ирана с «Аль-Каидой» (а иногда и с афганским «Талибаном»1) западные журналисты часто называют «браком по расчету»: по их логике, Тегерану выгодно сохранять отношения с радикалами, чтобы их руками вредить противникам на Западе. Доказательств нет по сей день. Некоторые источники сообщают, что в начале 2000-х, после начала войны в Афганистане, ЦРУ даже запустило операцию под кодовым названием RIGOR, целью которой было отслеживание и устранение членов «Аль-Каиды» в Иране, но особого успеха не добилось.

Вопрос о том, есть ли в Иране члены «Аль-Каиды» и каков их статус, поднимается регулярно. В настоящее время Тегеран категорически это отрицает, но 17 лет назад официальные представители Ирана, беседуя в Женеве со спецпредставителем ООН Лахдаром Брахими, признали, что несколько террористов находятся в заключении на территории страны.

А был ли мальчик?

За последние несколько лет США активизировали борьбу с «Аль-Каидой» и «Исламским государством»1. Целенаправленно уничтожаются ветераны организаций, с трибун Белого дома общественности отчитываются о ликвидации очередного террориста №1, а в социальных сетях распространяются красочные ролики операций.

Вести борьбу с «Аль-Каидой» для США выгодно: аппелируя к угрозе миру со стороны международной террористической организации, в Вашингтоне проводят показательные операции и ликвидируют боевиков, зарабатывая очки в глазах электората.

Сегодня организация оказалась фактически раздроблена: северо-африканский филиал живет своей жизнью, сирийское отделение утратило остатки влияния, в Афганистане — колыбели «Аль-Каиды» — радикализируется «Талибан» и набирает очки «Вилаят Хорасан» «Исламского государства». И на этом фоне руководство мировой террористической организации хранит молчание, подогревая слухи о кончине Аймана аз-Завахири.

Новость о смерти Абу Мухаммада аль-Мысри пришла на фоне послевыборного конфликта между республиканцами и демократами в США — и воспринимать ее нужно как элемент информационной войны. The New York Times — продемократическое издание, а намеренное сталкивание лбами действующей американской администрации с руководством Ирана играет на руку сторонникам Джо Байдена.

Вероятность нанесения удара по Тегерану в американской прессе муссируется уже несколько месяцев, и многие аналитики сходятся на том, что война с Ираном может стать «последним шагом», подытоживающим эпоху Дональда Трампа. И Сейф аль-Адель здесь придется кстати.

Живая консерва

Американская газета использовала свой излюбленный прием: сослалась на «данные разведки», проверить которые невозможно. Многим на Западе выгодно думать, что последний оставшийся в живых заместитель Аймана аз-Завахири — Сейф аль-Адель — не находится в иранской тюрьме, а разгуливает по улицам Тегерана.

В 2017 году ветеран «Аль-Каиды» Абу Абдулла аш-Шами, выступавший за отмежевание «Джебхат ан-Нусры»1 от «Аль-Каиды», подтвердил, что аль-Мысри и аль-Адель действительно пребывают в Иране.

По словам богослова, находились лидеры «Аль-Каиды» в Иране не по своей воле, но из тюрьмы их уже выпустили, а единственным наложенным на них ограничением был запрет на путешествия. Живущий в Тегеране Сейф аль-Адель — последний, согласно официальной мифологии США, оставшийся в живых лидер той старой «Аль-Каиды», стоящей за терактом 11 сентября 2001 года, — это тот самый предлог, который может потребоваться официальному Вашингтону для прямого обвинения Ирана в руководстве террористической организацией.

Есть существенная разница между терминами «сотрудничество» и «руководство» — местонахождение Сейфа аль-Аделя дает Штатам необходимый предлог для построения такой доказательной базы, которой будет достаточно для полноценной войны. А конфликты разгорались и по более выдуманным поводам — вспомнить хотя бы пробирку Колина Пауэлла — ту самую «худшую ошибку США в истории», как охарактеризовал Трамп войну в Ираке.

Последовательная ликвидация лидеров «Аль-Каиды» позволила США оставить в живых одного единственного человека, который, по счастливой для Вашингтона случайности, якобы разгуливает на свободе в Иране, — той самой стране, которую США душат экономически и политически долгие годы. Так что может быть лучше старого доброго повода борьбы с мировым терроризмом в лице не просто «Аль-Каиды», а Ирана, который контролирует без пяти минут лидера организации?

Войны начинали и за гораздо меньшее.

Cessante causa cessat effectus (лат. «С устранением причины исчезает и следствие»).

1 Организация запрещена на территории РФ.