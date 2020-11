США могут нанести удар по Ирану под предлогом борьбы с «Аль-Каидой»

Федеральное агентство новостей негативно относится к идеологии и деятельности террористических и экстремистских организаций. Сведения об их истории, деятельности, воззрениях и целях приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой.

За последние пять лет в Пентагоне неоднократно отчитывались о ликвидации высокопоставленных боевиков международной террористической организации «Аль-Каида»1 по всему миру. Удары наносились по сирийскому филиалу — группировке «Хурас ад-Дин» — непрестанно велись операции в Афганистане.

Ветераны организации, внесенные в списки международных террористов, один за одним уничтожались, власти США зарабатывали очки в глазах собственного электората и мировой общественности. Сегодня в живых — по версии США — остался единственный заместитель лидера «Аль-Каиды», который якобы находится на территории Ирана. И лишь вопрос времени, когда в Госдепе прямо обвинят Тереган в прямом руководстве террористической организацией.

Редакции Telegram-каналов «Рыбарь» и «Афганская голубка» рассказывают, откуда на территории Ирана взялись заместители главы «Аль-Каиды», и чем США выгодно их присутствие там.

13 ноября в американском издании New York Times сообщили об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды».

Египтянин Абдулла Ахмад Абдулла (он же «Абу Мухаммад аль-Мысри») был застрелен в Тегеране агентами израильских спецслужб. Произошло это еще 7 августа — в годовщину атак «Аль-Каиды» на посольства США в Кении и Танзании, одним из главных организаторов которых как раз и являлся аль-Мысри. Далее говорилось, что о гибели террориста ходили слухи, которые не удавалось подтвердить: «Аль-Каида» умолчала о гибели одной из своих ключевых фигур, Иран сохранил ликвидацию аль-Мысри в тайне, а ответственность за эту успешную операцию не взяла на себя ни одна страна. И только три месяца спустя американская пресса пролила свет на произошедшее.

