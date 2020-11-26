Актер Борис Щербаков пожаловался ФАН на бедственное положение

Известный российский актёр театра и кино Борис Щербаков переживает из-за «пандемийных обстоятельств» в театральной сфере. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он пожаловался на бедственное положение.

«Все перекрыто, работы никакой, вообще ничего нет. Сижу на подножных кормах каких-то. Картошки слава богу накопали, мы посадили ее весной, так что сейчас ее и выкапываем. Вот на этом как-то и перебиваемся» — поделился актер.

Прекрасным знаком Борис Васильевич всегда называл выступления на спектакле в свой день рождения. Увы, в этом году все пошло наперекосяк, позитивных моментов все меньше и меньше.

«Как правило, в мой день рождения был спектакль, и это всегда прекрасный знак! Жаль, что в этом году его нет» — продолжил Щербаков.

Свое единственное утешение артист нашел в резьбе по дереву. Щербаков занимается этим очень давно, потому что нравилось, но именно успокоение в своем хобби он увидел только сейчас.

«Это ни в коем случае не для продажи. Приходят друзья и, если им нравится, я им дарю. Сейчас я делаю это для самоуспокоения, для релаксации. Забываю обо всем, когда занимаюсь своим любимым делом» — рассказал актер.

Ранее Народный артист РФ Борис Щербаков и его супруга Татьяна Бронзова опровергли слухи о госпитализации актера. СМИ распространили информацию о том, что актер якобы попал в больницу с одышкой и сильным кашлем.