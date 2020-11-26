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Постпред России при ООН назвал провокацией визит Помпео на Голанские высоты

Постпред России при ООН назвал провокацией визит Помпео на Голанские высоты

Москва, 26 ноября. Посещение Голанских высот главой Государственного департамента США Майком Помпео является провокацией. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат отметил, что Россия выступает за сохранение единства Сирии, а также уважение ее суверенитета со стороны других государств. Он призвал отказаться от планов по разделению страны, в том числе касательно вопроса «оккупированных сирийских Голан», которые являются частью сирийской провинции Эль-Кунейтра.

Помпео посетил Голанские высоты вместе с главой израильского Министерства иностранных дел Габи Ашкенази 19 ноября 2020 года. Тогда американский госсекретарь заявил, что эти земли являются одной из центральных частей Израиля. В то же время Помпео похвалил президента США Дональда Трампа за признание Голан территорией еврейского государства в 2019 году.

«Невозможно стоять здесь, смотреть на границу и не признавать, что важнейшим решением Дональда Трампа было признать Голанские высоты территорией Израиля. Он сделал то, что отказались сделать другие президенты США», — сказал Майк Помпео.

Израиль оккупировал Голанские высоты в 1967 году, а в 1981 году односторонним решением аннексировал эту территорию. Совет безопасности ООН тогда принял ряд резолюций, осуждающих это решение, однако США заблокировали введение санкций против Тель-Авива.

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