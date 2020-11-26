Авербух объяснил, почему Бузова остается в «Ледниковом периоде»

Москва, 26 ноября. Фигурист и тренер Илья Авербух рассказал, что упорство и натура настоящего бойца не дают Ольге Бузовой уйти из «Ледникового периода».

У телеведущей, по словам наставника шоу, был «миллиард причин» уйти из проекта. Но звезда раз за разом удивляет зрителей и остальных участников своим умением идти до конца. Несмотря на травмы, слезы и обмороки, Бузова продолжает бороться, заметил Авербух. Он добавил, что певица не из тех, кому легко дается фигурное катание.

«Конечно, Бузова сделала качественный шаг за время участия в проекте. Я считаю, что как раз Ольга в этом плане и является такой лакмусовой бумажкой, потому что ей сложно это дается», — заявил фигурист в интервью Василию Конову на его YouTube-канале.

Тренер также рассказал о возможной участнице следующего сезона «Ледникового периода» Ксении Собчак. Светская львица должна была появиться в проекте в этом году и даже приступила к тренировкам. Она успела зарекомендовать себя как трудолюбивую и упорную претендентку на первое место, заметил Авербух. Однако в итоге она не смогла принять участие в проекте из-за плотного графика.

Фигурист ранее раскрыл гонорары спортсменов и звезд в «Ледниковом периоде», сообщило Федеральное агентство новостей.