Небензя: Россия не будет заключать перемирие с террористами в Сирии

Москва, 25 ноября. Россия продолжит борьбу с террористическими организациями в Сирии, несмотря на попытки Запада добиться введения режима прекращения огня. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат в ходе заседания Совета Безопасности ООН отметил, что РФ не допустит ребрендинга террористических организаций, поскольку это несет угрозу для всего мира. Кроме этого, боевики мешают стабилизировать ситуацию в Сирии, поскольку сохранение очагов активности террористов мешает возвращению мирной жизни.

Василий Небензя сообщил, что у российского руководства нет никаких сомнений в том, что многие радикальные исламисты получали финансирование со стороны стран Запада, ведущих агрессивную антисирийскую политику. В то же время, для защиты террористов представители западных стран продвигают идею заключения перемирия с боевиками.

«Мы все видели эти страшные и бесчеловечные ролики, снятые, очевидно, на деньги внешних спонсоров», — сказал дипломат.

В конце ноября постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари также отмечал поддержку террористических организаций со стороны США и Турции. Он указывал, что сирийское руководство неоднократно обращало внимание международного сообщества на факты сотрудничества стран Запада с боевиками вооруженных группировок в арабской республике.

Ранее ФАН писал о позиции постпреда САР при ООН Башара Джаафари. Он заявил, что США и Турция проводят враждебную по отношении к Сирии политику, оказывая поддержку террористическим организациями на территории арабской республики.