Тина Кароль станет невестой во втором сезоне проекта «Холостячка»

Москва, 26 ноября. Украинский ведущий разместил у себя на странице фото с народной артисткой Украины Тиной Кароль. Бомбануло у подписчиков из-за подписи к публикации — Григорий намекнул на участие певицы в реалити, где она выберет себе жениха.

«Холостячка», второй сезон. Невероятная Тина Кароль. Кто за? Что скажете?» — написал Григорий.

Слухи о личной жизни Тины Кароль не прекращаются последние несколько лет. Исполнительнице приписывали роман то с украинским продюсером и шоуменом Потапом, то с личным пиар-менеджером Павлом Орловым.

В десятом сезоне проекта «Голос» зрители с энтузиазмом шипперили Тину Кароль и певца Дана Балана. Между прочим, официально певица подтвердила только эти отношения. Согласно слухам, в сентябре пара рассталась, но поклонники во всех социальных сетях кумиров отчаянно ищут признаки жизни «ДанТины». Это и вызвало в комментариях бурную реакцию.

«Вам Балан не мешает? Дан не отпустит! Она с Даном! Это будет самое короткое шоу, Гриш», — возмутились поклонники.

Напомним, премьера первого сезона шоу «Холостячка» состоялось 23 октября этого года. Главной героиней программы стала украинская актриса Ксения Мишина.

«Холостячка» — женская версия шоу «Холостяк», первый сезон которого вышел на Украине в 2011 году. Григорий Решетник ведет оба проекта.