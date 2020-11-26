Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Тина Кароль станет невестой во втором сезоне проекта «Холостячка»

 

Тина Кароль станет невестой во втором сезоне проекта "Холостячка"

Москва, 26 ноября. Украинский ведущий разместил у себя на странице фото с народной артисткой Украины Тиной Кароль. Бомбануло у подписчиков из-за подписи к публикации — Григорий намекнул на участие певицы в реалити, где она выберет себе жениха.

«Холостячка», второй сезон. Невероятная Тина Кароль. Кто за? Что скажете?» — написал Григорий.

Слухи о личной жизни Тины Кароль не прекращаются последние несколько лет. Исполнительнице приписывали роман то с украинским продюсером и шоуменом Потапом, то с личным пиар-менеджером Павлом Орловым.

В десятом сезоне проекта «Голос» зрители с энтузиазмом шипперили Тину Кароль и певца Дана Балана. Между прочим, официально певица подтвердила только эти отношения. Согласно слухам, в сентябре пара рассталась, но поклонники во всех социальных сетях кумиров отчаянно ищут признаки жизни «ДанТины». Это и вызвало в комментариях бурную реакцию.

«Вам Балан не мешает? Дан не отпустит! Она с Даном! Это будет самое короткое шоу, Гриш», — возмутились поклонники.

Тина Кароль станет невестой во втором сезоне проекта "Холостячка"

Напомним, премьера первого сезона шоу «Холостячка» состоялось 23 октября этого года. Главной героиней программы стала украинская актриса Ксения Мишина.

«Холостячка» — женская версия шоу «Холостяк», первый сезон которого вышел на Украине в 2011 году. Григорий Решетник ведет оба проекта.

Новости партнеров