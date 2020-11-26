За ночь лекарства в аптеках Пензы подорожали в пять раз

Пенза, 26 ноября. За ночь цены на отдельные лекарства в аптеках города Пензы выросли почти в пять раз. Этой новостью поделились в социальных сетях местные жители, оставшиеся крайне недовольными после посещения фармацевтов.

Так, например, пензячка пожаловалась на резкий рост стоимости антибиотика «Цефтриаксон», который произошел буквально за одну ночь.

«Вечером цена была 28 рублей, а утром уже 128 рублей. Цены не говорят при пробивании, возврат не делают. Куда только ни звонили. Ладно завышение было бы в два-три раза но не в пять раз. Их что золотом полили или доллар за ночь настолько вырос?» — написала недовольная покупкой женщина в Instagram.

В обсуждении данной новости между горожанами разгорелась настоящая дискуссия. Одни утверждают, что в столь заметном росте цен виноват производитель лекарства, так как аптеки ограничены в установке наценки. Другие же, напротив, приводили аргументы, согласно которым пятикратное подорожание вызвано именно наценкой со стороны аптеки.

«Цефтриаксон входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а значит наценка на него регулируется государством. Аптека выше заданного диапазона наценки накрутить не может, как бы вам ни хотелось так думать. Так что все вопросы по цене к производителю», — заявил один из пензенцев.

«Не надо заступаться — от производителя не зависит. Следом был куплен этот же антибиотик в другой аптеке той же сети. Все одинаковое: производитель, упаковка, даже партия одна и та же! Только цена 28 рублей», — противопоставляет ему автор поста.

Третья группа комментирующих лишь делилась похожим опытом приобретения лекарств, без причины подорожавших во время и без того напряженной эпидобстановки.

Ранее пресс-центр региональной прокуратуры сообщал, что в области были организованы проверки соблюдения аптечными организациями и фармацевтическими сетями, осуществляющими на территории региона розничную продажу лекарственных средств, требований законодательства об обеспечении лекарственными препаратами.

Совместно со специалистами Территориального отдела Росздравнадзора по Пензенской области в ходе выездных проверок устанавливалось наличие минимального ассортимента лекарственных препаратов, в том числе, противовирусных препаратов, а также средств индивидуальной защиты, порядка ценообразования на них.