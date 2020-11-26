Кладбище поселка под Пензой превратилось в мусорную свалку

Земетчино, 26 ноября. Кладбище в поселке городского типа Земетчино Пензенской области превратилось в настоящую свалку бытовых отходов. Ситуацию иллюстрирует гневный пост местного жителя в группе «Подсмотрено в Земетчино» соцсети «ВКонтакте», где представлен удручающий вид местного кладбища.
«Это не «близлежащие улицы», а все Земетчино сюда везет, даже с другого конца поселка. Собаки и ветер все растаскивают, а власти Земетчино не шевелятся. Облагородить эту зону, либо убрать совсем и запустить машину по сбору мусора как и везде!» — дополнила местная жительница.
Официальный представитель Администрации Земетчинского района Елена Котельникова ответила на жалобы односельчан, обвинив в обезображивании вида кладбища недобросовестных земетчинцев. По ее словам, уборка данной территории проводилась, но некоторые люди все равно продолжают выбрасывать мусор к кладбищу.
«Буквально несколько дней назад с прилегающей к кладбищу территории был вывезен весь мусор. Но неизвестные нам жители снова начинают захламлять данную территорию, и в ближайшее время мы получим аналогичную картину. Мы призываем всех — не делать этого, ведь там похоронены наши родственники. Мусор нужно утилизировать цивилизованно. В любом случае, мы все за это платим отдельной коммунальной услугой», — призвала односельчан Администрация.
Мнение земетчинцы поддержали мнение Администрации, возложив вину за возникновение мусорки на безответственных жителей села, которые осознанно мусорят на территории кладбища.
«Опять администрация виновата. Да таких свиней никто никогда не отмоет, если сами не захотят. Работники администрации каждый год убирают собственноручно и что толку? К вечеру уже жители близлежащих домов начинают тащить мусор», — прокомментировал новость один из местных жителей.