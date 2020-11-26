Кладбище поселка под Пензой превратилось в мусорную свалку

Земетчино, 26 ноября. Кладбище в поселке городского типа Земетчино Пензенской области превратилось в настоящую свалку бытовых отходов. Ситуацию иллюстрирует гневный пост местного жителя в группе «Подсмотрено в Земетчино» соцсети «ВКонтакте», где представлен удручающий вид местного кладбища.

«Это не «близлежащие улицы», а все Земетчино сюда везет, даже с другого конца поселка. Собаки и ветер все растаскивают, а власти Земетчино не шевелятся. Облагородить эту зону, либо убрать совсем и запустить машину по сбору мусора как и везде!» — дополнила местная жительница.

Официальный представитель Администрации Земетчинского района Елена Котельникова ответила на жалобы односельчан, обвинив в обезображивании вида кладбища недобросовестных земетчинцев. По ее словам, уборка данной территории проводилась, но некоторые люди все равно продолжают выбрасывать мусор к кладбищу.

«Буквально несколько дней назад с прилегающей к кладбищу территории был вывезен весь мусор. Но неизвестные нам жители снова начинают захламлять данную территорию, и в ближайшее время мы получим аналогичную картину. Мы призываем всех — не делать этого, ведь там похоронены наши родственники. Мусор нужно утилизировать цивилизованно. В любом случае, мы все за это платим отдельной коммунальной услугой», — призвала односельчан Администрация.

Мнение земетчинцы поддержали мнение Администрации, возложив вину за возникновение мусорки на безответственных жителей села, которые осознанно мусорят на территории кладбища.