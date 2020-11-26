Жители целой улицы неделю сидят без воды в Пензе

Пенза, 26 ноября. Жители улицы Зеленодольской в городе Пензе на протяжении целой недели вынуждены обходиться без водоснабжения. Об этом ФАН стало известно из жалобы местного жителя в группе «Народный контроль | Жалобы Пенза» соцсети «ВКонтакте».

«Улица Зеленодольская. Люди уже неделю сидят без воды. Включают только с 18:00 до 21:00, но из-за того, что много домов и квартир, вода идет тонкой струйкой и имеет цвет земли. Постирать, помыться и помыть посуду невозможно! Большинство жителей это молодые семьи с детьми! Управляйка молчит. Пишем во все инстанции — тишина. Может кто-то заметит нас», — написал в соцсети один из местных жителей.

В интервью корреспонденту ФАН специалист водоснабжающего предприятия Дарья Самарина рассказала, что вода на данной улице службами «Горводоканала» не отключалась. По словам собеседника, перебои водоснабжения в домах на улице Зеленодольской связаны, прежде всего, с деятельностью управляющей компании, которая перекрывает воду для проведения строительных работ застройщиком, так как именно на этой улице в настоящий момент происходит строительство жилого комплекса «На Зеленодольской».