Драмтеатр Пензы отказался отменять новогодние представления на фоне пандемии

Пенза, 26 ноября. Новогодние представления в Пензенском драматическом театре не будут отменены из-за эпидемиологической обстановки. Об этом корреспонденту ФАН сообщил руководитель литературно-драматургической части драмтеатра Виталий Соколов.

По словам собеседника, при планировании и проведении праздничных мероприятий будут учтены необходимые требования Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции. Детей и их родителей обяжут надеть маски, пользоваться антисептиками, а также, по возможности, соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, изменения коснутся и структуры новогодних представлений, которые в этом году также пройдут под диктовку эпидобстановки. Так, например, от привычного хоровода вокруг ели пришлось отказаться ввиду невозможности соблюдения безопасной дистанции.

«Сегодня мы приняли участие в совещании Министерства культуры и туризма Пензенской области, где были озвучены основные требования к проведению новогодних мероприятий. Традиционного хоровода вокруг елки не будет. Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей прямо со сцены. В зале будет специальная рассадка, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Дети и родители будут сидеть на достаточном расстоянии друг от друга. Зал не станем заполнять больше, чем на 50%», — рассказал Виталий Соколов.

Однако скучными новогодние представления быть не обещают. Как стало известно ФАН, Дед Мороз и Снегурочка заменят праздничные хороводы необычными дистанционными играми, в которых юные зрители смогут принять участие, не вставая с зрительских мест.

«Дед Мороз и Снегурочка будут проводить какие-то игры, в которые можно будет играть, сидя в креслах. Какие конкретно — сказать не могу, так как сценарий еще разрабатывается», — добавил руководитель литературно-драматургической части драмтеатра.

По доброй традиции, после поздравления и игр Дед Мороз подарит детям сказку на сцене. В этом сезоне маленькие гости театра вновь увидят волшебную зимнюю историю «Двенадцать месяцев» по пьесе Самуила Маршака, которая из года в год продолжает оставаться одной из самых любимых новогодних спектаклей для детей.

Как сообщает пресс-центр пензенского драмтеатра, 24 ноября известный российский хореограф, режиссер и педагог Алексей Зыков из Саратова приступил к восстановительным репетициям спектакля с частично обновленным актерским составом.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, в Пензенской области продолжает сохраняться напряженная эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением коронавирусной инфекции. По оперативным данным пресс-секретаря главы региона Дины Черемушкиной, в настоящий момент на территории области было выявлено 19 566 заболевших COVID.