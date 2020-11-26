Дети-инвалиды получат сладкие новогодние подарки в Пензе

Пенза, 26 ноября. В Тамалинском районе Пензенской области стартовала благотворительная акция «Волшебный Новый год!», в рамках которой дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, бесплатно получат сладкие подарки. Соответствующая новость появилась на официальном сайте местной администрации.

Корреспондент ФАН в интервью с директором комплексного центра социальной помощи семье и детям Тамалинского района выяснил, каким образом проводится данная акция, и кто помогает детям ощутить атмосферу праздника.

«Мы обращаемся со своей акцией к благотворителям, спонсорам, меценатам и людям доброй воли через газеты и интернет. Основной призыв у нас такой: «Кто окажет помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации?». Спонсоры — это наши фермеры хозяйств, индивидуальные предприниматели, общество инвалидов — они тоже всегда нам помогают сделать подарки детям-инвалидам. Несмотря на то, что акция стартовала только сегодня, уже один предприниматель наш позвонил и сказал, что оплатит 50 новогодних подарков. Также позвонили и из районного общества инвалидов, заверив, что оплатят подарки 32 детям-инвалидам. Думаю, что без подарков не останется никто», — рассказала ФАН директор МБУ«КЦСПСиД» Тамалинского района Липкина Наталья.

Администрация района уточнила, что в акции будут участвовать дети от 2 до 14 лет, семьи которых относятся к категории малоимущих. Ранее о старте подобных акций объявляли и представители других районов области.