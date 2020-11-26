Мутко запустит программу по сниженной ипотеке на частные дома для молодежи

Москва, 26 ноября. Семьи с малолетними детьми смогут приобретать частные дома в кредит под 6,5%. Такое заявление сделал генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Мутко, являющийся генеральным директором АО «Дом.РФ» выделит 300 миллионов рублей на финансирование льготной программы. Деньги на реализацию проекта будут взяты из прибыли компании, а выдачей кредитов займется банк «Дом.РФ». Пилотная программа льготной ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) может быть запущена в декабре, отметил Мутко. Планируется, что она продлится до 1 июля 2021 года.

Кредитная ставка по льготной программе будет соразмерна правительственной программе ипотеки с господдержкой на покупку квартир в новостройках, — 6,5%. Аналогичными предполагается сделать и лимиты: до 12 миллионов руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 миллионов руб. в других регионах. Срок кредита не должен быть больше 20 лет, а первоначальный взнос должен составлять минимум 20%. Программа будет доступна только на покупку первичного жилья, сообщают СМИ.

Недавно экономист Андрей Колганов рассказал, когда лучше всего брать квартиру в ипотеку. По его словам, делать это нужно уже сейчас. В начале 2021 года ставки ипотечных кредитов могут вырасти.